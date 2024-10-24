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Ali Yerlikaya, 1'i kadın 1'i erkek 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, teröristlerin kimlik bilgileri belirlenince örgütün de ortaya çıkacağını açıkladı.

Bölgede iki patlama ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.

Ankara'da Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisi önünde patlama gerçekleştiği belirtildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma

Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma