TUSAŞ'ın Ankara'daki tesisine saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden adeta cephanelik çıktı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.
Ankara'da Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisi önünde patlama gerçekleştiği belirtildi.
Bölgede iki patlama ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Ali Yerlikaya, 1'i kadın 1'i erkek 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, teröristlerin kimlik bilgileri belirlenince örgütün de ortaya çıkacağını açıkladı.