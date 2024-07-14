Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Temmuz gecesi saat 02.30’da başarıyla uzaya fırlatılan Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın bütün fonksiyonlarının normal olduğunu ve uzay yolculuğuna planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzay yolculuğunun güvenli ve planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, uydunun, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile 9 Temmuz saat 02.30’da uzaya gönderildiğini hatırlatarak, “Türkiye’nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, fırlatılmasından sonra 35. dakikada roketten ayrıldı. Uydudan ilk sinyal fırlatılışından 67 dakika sonra alındı. Fırlatıldıktan yaklaşık üç saat sonra ise saat 05.25’te uydumuz güneş panellerini açtı. Şu an itibariyle uydunun bütün fonksiyonları normal ve süreç planlandığı gibi başarıyla ilerliyor” dedi.

“TÜRKSAT 6A, DÜNYADAN 32 BİN KİLOMETRE UZAKLIKTA”

Bakan Uraloğlu, yörünge yolculuğu için gerekli olan 5 ateşlemeden ikisinin başarıyla tamamlandığını da ifade ederek, uydunun yörünge manevralarının yapılması amacıyla 10 Temmuz’da gerçekleştirilen ilk ateşlemede uydunun 300 kilometre yükseklikten 11 bin kilometre yüksekliğe çıktığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, uydunun 12 Temmuz akşamı tamamlanan ikinci ateşlemede ise 11 bin kilometreden 32 bin kilometreye çıktığını söyledi. Uraloğlu, “Şu anda uydumuz 32 bin kilometre yükseklikte güvenle yolculuğuna devam ediyor. Üçüncü ateşleme 14 Temmuz’da, dördüncü ateşleme 16 Temmuz’da, beşinci ateşleme ise 17 Temmuz’da yapılacak. Bu son ateşlemeyle uydunun uzaklığı 35 bin 786 kilometrede sabitlenecek” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın 50 derece doğu test yörüngesine 23 Temmuz’da ulaşacağını bildirerek, “Uydunun antenleri de burada ilk kez açılacak ve yapılacak doğrulamaların ardından bu yörüngede 90 gün kalacak. 3 ay sonra Ekim 2024’te ise normal operasyona alınacağı 42 derece doğu yörüngesine hareket ettirilecek. 42 derece doğu yörüngesine doğru hareketinde de uydumuz 4 ateşleme daha yapacak” dedi. Türksat 6A’nın nihai kabulünün 42° Doğu yörüngesinde tamamlanmasının arından yörünge testlerinin yapılacağını kaydeden Uraloğlu, “Daha sonra ise ülkemizin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A’yı hizmete sunacağız.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A’nın Türkiye’nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını kaydederek 15 yıl hizmet vereceğini söyledi.

Uydunun Dünya’dan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını anımsatan Bakan Uraloğlu, “8,4 kilovat güce sahip olan uydumuz bir yer sabit haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Myanmar, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusu ile dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak ve 5 milyar insana erişebilecek. Ana paydaşların yanı sıra alt yükleniciler ile birlikte ülkemizde bir uydu üretim ekosisteminin kurulmasını sağlayan Türksat 6A sayesinde artık uluslararası alanda rekabet edebilecek tam tamına 84 uydu ekipmanı geliştirildi. Artık bu ekipmanlar ve alt sistemlerin ihracatı da hızla başlayabilecek” diye konuştu.