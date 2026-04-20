ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren net UYP, Şubat ayında -347,6 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

Şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 439,1 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri yüzde 0,5 düşüşle 786,8 milyar dolar oldu.

Varlık kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıkların 7,9 milyar dolar azalarak 210,3 milyar dolara gerilediği görüldü. Doğrudan yatırımlar yüzde 1,2 artışla 76,8 milyar dolara yükselirken, diğer yatırımlar yüzde 0,4 düşüşle 145,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 2 azalışla 42,5 milyar dolara indi.

Yükümlülükler tarafında ise doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100'deki düşüşün etkisiyle yüzde 2,2 gerileyerek 226,2 milyar dolara düştü. Portföy yatırımları yüzde 0,8 artışla 153,4 milyar dolara yükselirken, diğer yatırımlar yüzde 0,1 azalarak 407,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca Genel Hükümet'in devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yükümlülükleri yüzde 1,2 azalarak 22,1 milyar dolara geriledi.

Açıklanan veriler, Türkiye'nin dış varlık ve yükümlülük dengesinde sınırlı iyileşmeye rağmen yüksek negatif pozisyonun sürdüğünü ortaya koydu.