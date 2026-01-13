NASA'nın Artemis II görevi, 54 yıl aradan sonra insanları yeniden Ay'ın etrafına götürecek. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tarihi görevi sosyal medyadan duyurdu ve insanlığın Ay'a dönüş yolundaki bu önemli adımı paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, NASA'nın Artemis II görevine dikkat çekerek, insanlık için tarihi bir dönüm noktasına 25 gün kaldığını duyurdu.

Görev, 6 Şubat 2026'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak ve Dünya saatiyle 21:41-23:41 arasında gerçekleşmesi planlanıyor.

Türkiye saatiyle ise fırlatma, 7 Şubat sabahı 05:41-07:41 arası yapılacak.

Artemis II, Ay'a iniş yapmayacak; ancak Apollo 17'den 54 yıl sonra insanları Dünya yörüngesinin ötesine taşıyarak, Ay'ın etrafında 10 günlük bir görev gerçekleştirecek.

Uzay tarihinde çok önemli bir gelişmeye şahitlik etmemize 25 gün kaldı!:



???? Artemis II; insanlığın Ay'a dönüş yolunda attığı en önemli adımlardan birisi.



???? NASA, Artemis II'nin Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki tarihi LC-39B fırlatma rampasından fırlatılması için, 6: pic.twitter.com/geiu0UD6Vo — Alper Gezeravcı (@TURKastro) January 12, 2026

Bu görev sırasında; mürettebat, Dünya'dan yaklaşık 384 bin km uzaklığa ulaşacak. İnsanlığın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en uzak uzay uçuşu rekoru kırılacak. Derin uzay radyasyonu, iletişim gecikmeleri ve yaşam destek sistemleri test edilecek. Orion uzay aracının, saatte ~40.000 km hızla Dünya atmosferine girişi tam kapasiteyle sınanacak. Gelecekteki Ay inişleri ve Mars yolculukları için insanlı provalar yapılacak.

Gezeravcı, paylaşımında görevin önemine, 'Ay'a dönüş bir nostalji değil; Apollo'dan bu yana geçen yarım yüzyılı aşan bilgi birikimi, yeni teknolojiler ve yeni vizyonla geleceğe atılmış bilinçli bir adımdır.' sözleriyle dikkat çekti. Apollo görevlerinin Soğuk Savaş'ın bir simgesi olduğunu hatırlatan Gezeravcı, Artemis görevlerinin ise uluslararası işbirliği, sürdürülebilir keşif ve kalıcı insan varlığı hedeflediğini belirtti.