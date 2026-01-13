Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 2026 yılı teknoloji yarışmaları için başvurular başladı. Şanlıurfa'da düzenlenecek festivalde 75 milyon TL ödül, 100 milyon TL'yi aşan maddi destek verilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2026 yılında Şanlıurfa'da teknoloji tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST 2026 kapsamında teknoloji yarışmaları için başvurular başladı. Yarışmalara katılmak isteyenler, 20 Şubat tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde, 52 farklı yarışma ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. TEKNOFEST 2026'da toplam 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL'nin üzerinde maddi destek genç girişimcilere sunulacak.

Bu yıl ilk kez başvuruya açılan yarışmalar arasında Elektronik Harp, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon, Maden Teknolojileri, FPV Drone İzleme (Tracking) ve İnsanlık Yararına Teknolojiler yarışmaları yer alıyor. Roket, İnsansız Hava Araçları, Tarım Teknolojileri, Sağlıkta Yapay Zekâ ve Güvenli Uydu Haberleşmesi gibi ilgi gören kategoriler de TEKNOFEST 2026'da yeniden teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

2018 yılından bu yana 4 milyonu aşkın başvuruya ev sahipliği yapan TEKNOFEST, ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar her eğitim düzeyinden gencin projeleriyle katılımına olanak sağlıyor. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026, bilimi, teknolojiyi ve gençlerin hayallerini milyonlarla buluşturmayı hedefliyor.

Teknoloji yarışmalarına katılmak isteyenler, başvurularını www.teknofest.org

adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.