CHP’li belediyelerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Önceki dönem Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Kalender Özdemir’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

3 gün önce İstanbul’da “DHKP/C’ye Belediye ihaleleri üzerinden finansman sağlandığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 32 kişi gözaltına alınmıştı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut’un “terör örgütünü finanse etmek” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

CHP’li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinde çalışanlara, “DHKP-C’ye finansman sağladıkları” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi. Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de bulunduğu 26 kişi hakkında tutuklama istendi, 8 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Melih Morsümbül, Kalender Özdemir ve Haydar Battal’ın da olduğu 12 kişinin ”terör örgütünü finanse etmek” suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılırken, diğer kişilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.