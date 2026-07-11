Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı nüfus verileri açıklandı. Türkiye'de ortalama erkekler 75,5 yıl, kadınlar 80,7 yıl yaşıyorlar. Nüfus büyüklüğüne göre Türkiye, dünya sıralamasında 18. sırada yer aldı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in verilerine göre, dünya nüfusu 2026 yılında 8,2 milyara ulaştı. Türkiye, nüfus büyüklüğünde göre 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Türkiye nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturuyor.

Çocuk nüfusu dünya ortalaması, 2025 yılında yüzde 29,3 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında yüzde 10,4 oldu. Türkiye'deki yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu belirlendi.

Doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye'nin kadınlar için 80,7 yıl ile dünya ortalamasının üzerinde yüksek olduğu görüldü. Türkiye'nin erkekler için 75,5 yıl ile dünya ortalamasının üzerinde yüksek olduğu görüldü.