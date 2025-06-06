Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde başlatılan “Geçici Koruyucu Aile Hizmeti” pilot uygulaması Afyonkarahisar’da hayata geçti. Minik Asel, bayramı Akman çiftinin sıcak yuvasında karşılayacak.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğiyle yürütülen “Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Türkiye’de ilk kez uygulanan “Geçici Koruyucu Aile Hizmeti” Afyonkarahisar’da başladı.

Korunmaya muhtaç çocukların kuruluş bakımına alınmadan önce sevgi dolu bir aile ortamında kalmasını amaçlayan model, birkaç günden üç aya kadar sürebilen bir bakım sunuyor.

Pilot uygulama, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Mersin, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, Eskişehir, Muş ve Şanlıurfa’da başlatıldı. Afyonkarahisar’da hayata geçen projenin ilk bebeği Asel, Asuman ve Serdar Akman çiftinin geçici koruyucu ailesi oldu.

Eğitimlerini tamamlayan Akman çifti, Asel’e evlerini ve gönüllerini açarak bayram sabahını onun gülüşleriyle karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan ve uzmanlar, ilk sözleşme sürecine çevrimiçi katıldı.