“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı” Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonunda başarıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve öğretim programı değişen sınıf düzeyleri olan anasınıfı, 1, 5 ve 9. sınıflara yönelik düzenlenen bu çalıştayın amacı; Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin yerel düzeyde uygulanabilirliğini artırmak, uygulama sürecinde karşılaşılan ihtiyaç ve sorunları belirlemek ve eğitimde niteliği artıracak somut çözüm önerileri geliştirmekti.

Çalıştaya, Türkiye’nin dört bir yanından önde gelen üniversitelerden akademisyenler yoğun katılım sağladı. Katılımcılar arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nden akademisyenler yer aldı.

Toplamda 17 farklı dersi temsilen 30’dan fazla akademisyen, program yazarları, ders kitabı yazarları, öğretmenler, idareciler, formatörler, veliler ve öğrencilerle aynı masada bir araya gelerek modelin sahadaki yansımalarını analiz etti.

ORTAK AKIL VE YAPICI ÖNERİLER

Program, sabah saatlerinde yapılan açılış ve akademik sunumlar ile başladı. Ardından, üç oturum halinde yürütülen masa çalışmaları ile katılımcılar hem kendi deneyimlerini paylaştı hem de ortak akıl doğrultusunda modelin geliştirilmesine yönelik öneriler sundu.

Günün sonunda, her masa tarafından hazırlanan raporlar sunularak çalıştay çıktıları tüm katılımcılarla paylaşıldı.

Program, belge takdimi ve kapanış konuşmaları ile sona erdi.