Ayvalık Belediyesi'nin Mahalleevleri bünyesinde başlattığı Ritim Atölyesi, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. 150 Evler Mahalleevi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde minikler hem müziğin ritmini öğreniyor hem de sosyal ve sanatsal becerilerini geliştiriyor.

BALIKESİR (İGFA) - Cuma ve cumartesi günleri düzenlenen Ritim Atölyesi'nde her gün 20 olmak üzere toplam 40 çocuk eğitim alıyor. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda çocuklar ritim duygularını geliştirirken, birlikte üretmenin, paylaşmanın ve ekip çalışmasının önemini de deneyimleme fırsatı buluyor.

Ayvalık Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen atölye, çocukların özgüvenlerini artırmayı, sanata olan ilgilerini güçlendirmeyi ve boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini amaçlıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocukların sanatla iç içe büyümesini önemsediklerini belirterek, 'Mahalleevlerimizde çocuklarımızı yalnızca sosyal etkinliklerle değil, sanatın farklı dallarıyla da buluşturmaya devam ediyoruz. Ritim Atölyemiz sayesinde çocuklarımız hem eğleniyor hem de kendilerini ifade etme, birlikte hareket etme ve üretme becerilerini geliştiriyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın kültür ve sanatla büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' dedi.