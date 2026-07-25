Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Tercih Günleri kapsamında açtığı stantta üniversite adayları ve ailelerine ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sundu.

DİYARBAKIR (İGFA) -Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü, gençlerin yükseköğretim tercih sürecini bilinçli ve doğru şekilde yönetmelerine katkı sunmak amacıyla bazı kurum ve kuruluşkar tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Günleri etkinliğine katıldı.

Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurulan stantta, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Sur, Akademi Çermik ve Akademi Huzurevleri tarafından sunulan ücretsiz eğitim, rehberlik ve akademik destek hizmetleri tanıtıldı.

Etkinlik boyunca üniversite adayları, tercih sürecine ilişkin uzman rehber öğretmenlerden bilgi alırken, belediyenin eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar ve gençlere yönelik sosyal destekler hakkında da bilgilendirildi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Akademi Sur Etüt Merkezi görevlisi Engin Adıgüzel, bu yıl üç akademiyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, 'Bu yıl eğitim faaliyetlerimize üç şubemizle başladık ve yaklaşık 750 öğrencimize hizmet verdik' dedi.