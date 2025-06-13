Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Ecran Alim Albayrak, lise ve üniversite sınavları öncesi öğrencilerin ve ailelerin sınav stresini yönetmeleri için önemli tavsiyelerde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Aile ve Çocuk Hizmetleri’nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Ecran Alim Albayrak, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemlerini paylaştı. Albayrak, sınav stresinin mükemmeliyetçilik, geçmiş başarısızlıklar ve kıyaslanma gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtti.

“SINAV HAYATINIZIN SADECE BİR BASAMAĞI”

Öğrencilere moral veren Albayrak, “Bu sınav, hayatınızın sadece bir parçası. Başarınızı yalnızca sınavla ölçmeyin. Kendinize inanın, elinizden geleni yaptınız, bu yeterli,” diyerek psikolojik sağlamlığın önemini vurguladı. Olumsuz düşüncelere karşı işlevsel bakış açıları geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

4-2-6 NEFES KURALI İLE STRESİ AZALTIN

Sınav kaygısını azaltmak için “4 saniye nefes al, 2 saniye tut, 6 saniye ver” şeklindeki 4-2-6 nefes kuralını öneren Albayrak, kas gevşetme ve dikkat toplama egzersizlerinin de sınav anında konsantrasyonu artıracağını belirtti. Sınavdan önceki günün planlı, sakin ve keyifli geçirilmesini tavsiye ederek, “Kahvaltıdan giysilere kadar her detayı planlayın. Sabah hafif bir kahvaltı ve kısa egzersizlerle güne başlayın” dedi.

AİLELERE SAKİNLİK VE DESTEK ÇAĞRISI

Velilere de seslenen Uzman Klinik Psikolog Ercan Alim Albayrak, ebeveynlerin sakin ve destekleyici bir tutum sergilemesinin öğrencilerin başarısını olumlu etkilediğini vurguladı. Albayrak, "Çocuğunuzu eleştirmeyin, kıyaslamayın, yargılamayın. Güven veren bir iletişim, çocuğunuzun sınavla başa çıkma gücünü artırır" çağrısında bulundu.