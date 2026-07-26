Osmangazi Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz LGS hazırlık kurslarında aldıkları eğitimle başarılı sonuçlar elde eden öğrenciler, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Sınav sürecini başarıyla tamamlayan gençlerle bir araya gelen Başkan Aydın, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Emek Yetenek Evi ve Pınarbaşı Yetenek Evi'nde bir yıl boyunca düzenlenen ücretsiz LGS hazırlık kurslarından yararlanarak LGS sınavında önemli başarılara imza atan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Başkan Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrenciler, sınav hazırlık sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve elde ettikleri başarıları Başkan Aydın ile paylaştı. Öğrencileri tek tek kutlayan Başkan Aydın, başarılarının devamını diledi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim eden Başkan Aydın, gençlere eğitim hayatlarında aynı azim ve kararlılıkla ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu. Başkan Aydın ayrıca, kurs sürecinde özveriyle görev yapan öğretmenleri de emeklerinden dolayı tebrik etti.

Öğrenciler Başkan Aydın'a Desteklerinden Ötürü Teşekkür Etti

Ziyarette öğrenciler de ücretsiz LGS hazırlık kurslarının kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek, Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen eğitimler sayesinde sınava daha iyi hazırlandıklarına işaret eden öğrenciler, kendilerine sunulan bu imkanın başarılarında önemli bir payı olduğunu dile getirdi.

Osmangazi Belediyesi, Emek Yetenek Evi ve Pınarbaşı Yetenek Evi'nde yürüttüğü ücretsiz LGS hazırlık kurslarıyla öğrencilerin sınav maratonuna yıl boyunca güçlü bir destek sunarak, nitelikli eğitime ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.