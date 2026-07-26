Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Genç KAYMEK, 2026 LGS ve YKS sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime verdiği destekle yürütülen hazırlık programlarında eğitim alan öğrencilerden YKS'de 4'ü Türkiye ilk 500'e, 76'sı ilk 100 bine girerken, LGS'de ise 3 öğrenci yüzde 1'lik, 14 öğrenci yüzde 5'lik başarı diliminde yer alarak Kayseri'nin gururu oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim yatırımlarının karşılığını 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla almaya devam ediyor. Şehir merkezinde 10 farklı tesiste hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Genç Dostu' belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet veren Genç KAYMEK, 4'üncü sınıftan 11'inci sınıfa kadar akademik ders destek programlarının yanı sıra 8'inci sınıf öğrencilerine LGS, 12'nci sınıf ve mezun öğrencilere ise YKS hazırlık kursları sunuyor.

Alanında uzman eğitimci kadrosu tarafından verilen dersler; etüt programları, soru çözüm saatleri, düzenli deneme sınavları ve bireysel rehberlik çalışmalarıyla desteklenirken, öğrencilerin gelişimleri rehber öğretmenler tarafından yakından takip edilerek kişiye özel çalışma programları hazırlanıyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, seminerler ve grup çalışmalarıyla öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimleri de destekleniyor.

Genç KAYMEK'in yalnızca akademik başarıya odaklanmayan eğitim modeli; kültürel geziler, sosyal sorumluluk projeleri, turnuvalar, sanatsal etkinlikler ve çeşitli sosyal faaliyetlerle gençleri hayata hazırlayan bütüncül bir anlayış ortaya koyuyor.

Bu kapsamlı eğitim yaklaşımı, 2026 sınav sonuçlarına da önemli başarılar olarak yansıdı.

LGS'de Yüz Güldüren Başarı

Genç KAYMEK'in 2026 LGS hazırlık kurslarına katılan öğrencilerden 3'ü Türkiye genelinde yüzde 1'lik başarı diliminde yer alırken, 14 öğrenci yüzde 5'lik, 21 öğrenci yüzde 10'luk, 35 öğrenci yüzde 15'lik ve 50 öğrenci ise yüzde 20'lik başarı dilimine girerek önemli bir başarıya imza attı.

YKS'de Türkiye Dereceleri Geldi

YKS hazırlık programlarına katılan öğrenciler de Türkiye sıralamalarında dikkat çeken dereceler elde etti. Genç KAYMEK öğrencilerinden 4'ü ilk 500, 6'sı ilk 1.000, 10'u ilk 5.000, 11'i ilk 10 bin, 20'si ilk 20 bin, 33'ü ilk 30 bin, 44'ü ilk 50 bin ve 76'sı ilk 100 bin içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuğuna sunduğu güçlü akademik destek, rehberlik hizmetleri ve çok yönlü gelişim programlarıyla Türkiye'ye örnek olmaya devam ederken, Genç KAYMEK'in elde ettiği bu başarılar belediyenin insan odaklı eğitim vizyonunun somut göstergeleri arasında yer aldı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde sürdürülen gençlik ve eğitim yatırımlarının, geleceğin nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamayı sürdürmesi hedefleniyor.