Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS) Başkanı Esma Dilek, yapay zeka destekli yeni bir projeyle trafik kazalarını önlemeyi ve ulaşım verimliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Proje, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na uyumlu olarak projenin hazırlandığını belirten AUS Türkiye Başkanı Dilek, "Trafik kazaları, çevresel etkiler ve ekonomik kayıplar gibi büyük sorunlara çözüm sunmak için yapay zeka tabanlı çözümler geliştiriyoruz. Trafik Gözlem Kameralarında Derin Öğrenme Yöntemleriyle Gerçek Zamanlı Video Akışı Analizi ve Kötücül Aktivite Tespiti Projesi ile Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı ve ulaşımda teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Dilek, projenin özellikle trafik kazalarının önlenmesinde ve anlık müdahale gerektiren durumların tespitinde hayati bir rol oynayacağını belirterek, "Yazılım çözümlerimizle trafik yönetiminde yeni bir çağ başlatıyoruz. Bu, sadece Türkiye için değil, küresel pazar için de önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

AUS Türkiye Başkanı Dilek, yapay zeka destekli sistemlerin Türkiye için taşıdığı önemi ve sunduğu katkıları ayrıntılı bir şekilde açıklayarak, projenin, gerçek zamanlı video analizi sayesinde trafik gözlem kameralarından elde edilen verilerin hibrit derin öğrenme yöntemleriyle analiz edileceğini belirtti. Dilek, bu sayede kazaların, trafik yoğunluğunun ve kötücül aktivitelerin anında tespit edilerek hızlı müdahale sağlanacağını vurguladı.

Projenin sadece teknik bir gelişme değil, aynı zamanda trafik yönetimi için karar destek sistemlerine de büyük katkı sunacağını ifade eden Dilek, "Trafiğin yönetiminden sorumlu yerel ve merkezi birimlerin daha hızlı ve doğru kararlar almasını mümkün kılacak teknolojiler geliştiriyoruz. Bu sistemler, ulaşım süreçlerini daha verimli hale getirecek." dedi. Dilek şöyle devam etti ;"Trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sera gazı emisyonlarında ve yakıt tüketiminde düşüş sağlayacağız. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin ekonomisine de ciddi bir katkı sunacak."

Teknolojik bağımsızlık konusunda önemli bir adım attıklarını dile getiren Esma Dilek, " Yazılım çözümleriyle, uluslararası piyasalardan ithal edilen gömülü yazılımlara alternatif geliştiriyoruz. Bu, Türkiye'nin teknolojik dışa bağımlılığını sona erdirmek için attığımız güçlü bir adımdır." Bilgisini verdi.

Yapay Zeka ile Daha Güvenli Bir Gelecek Tasarlıyoruz

Projenin, sadece ulaşımda değil, akıllı şehir uygulamaları ve yapay zeka teknolojileri açısından da örnek bir model olacağına dikkat çeken Dilek, geleceğin güvenli ve sürdürülebilir şehirlerini inşa etmek için önemli bir adım attıklarını söyledi.