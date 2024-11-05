Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 42. Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi temsil etti.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 42. Olağan Meclis Toplantısı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birliğe üye belediye başkanlarının katılımıyla Balçova Kaya Termal Otel’de yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasında dünya ve Türkiye’deki toplum sağlığı grafikleri ve iklim değişikliğine ilişkin verileri paylaşan Başkan Tugay, “Cumhuriyetimiz, asil milletimizin en önemli eseridir. Bu ülke, her şeyiyle bizlere emanet. En değerlisi de bu ülkenin insanlarının sağlığıdır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak bizlere çok önemli görevler düşüyor. O nedenle çalışalım, bize emanet edilen bu güzel ülkeyi hep beraber daha ileriye taşıyalım” dedi.

Toplantıda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi Sağlıklı Şehirler Ağı Yöneticisi Kira Fortune, video kayıt yöntemi ile birlik üyelerine hitap etti. Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 17’den fazla yeni belediyeyi kapsayacak şekilde büyümesinin ve sayının 151’e ulaşmasının, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir şehirler oluşturma konusundaki kararlılığın bir kanıtı olduğunu söyleyen Fortune, “Sağlıklı şehir koordinatörlerinin rolü, her zamankinden daha kritik. Sağlık politikalarının eyleme dönüştürülmesinin merkezinde yer alıyor, refahın kentsel planlama ve kent yönetiminin merkezinde olmasını sağlıyorlar. Tek sağlık, iklim değişikliği, su yönetimi, enerji verimliliği gibi konulara ek olarak madde kullanımı, ruh sağlığı ve yaşlanma gibi konulara odaklanmanız, küresel önceliklerle uyumludur. Bunlar küresel olarak tüm şehirler için aciliyet arz eden konulardır ve proaktif yaklaşımınız ilham verici” diye konuştu.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 42. Olağan Meclis Toplantısı’nda yeni üye başvuruları da görüşüldü. Böylece üye belediye sayısı 151 oldu. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin yeni logosu da düzenlenen yarışmayla belirlendi. Bir sonraki toplantının İstanbul Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.