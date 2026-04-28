İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen OECD İstanbul Merkezi Kritik Mineraller Forumu kapsamında OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile OECD arasındaki mevcut iş birliği ele alınırken, son dönemde küresel ekonomide yaşanan parçalanmanın etkileri de değerlendirildi. Taraflar, özellikle kritik minerallerin tedarik zincirlerinde dayanıklılığın artırılması ve küresel gıda güvenliğinin sağlanması konularına odaklandı. Bakan Bolat, Türkiye'nin bu alanlarda uluslararası iş birliğine verdiği önemi vurgularken, OECD'nin yürüttüğü çalışmaların küresel ekonomik istikrar açısından kritik rol oynadığını ifade etti. Görüşme, Türkiye-OECD ilişkilerinin güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin teyidi niteliğinde gerçekleşti.