Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı temmuz ayı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 2-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlandı.
HATAY (İGFA) - Türkiye'nin farklı illerinden gelen 20'den fazla kulüpten 180'nin üzerinde U11, U13 ve U15 sporcusu, üç gün boyunca Türkiye Kupası puanları için mücadele ederek Türk bisikletinin geleceğine dair umut verdi.
Yol ve kriteryum yarışlarında yaşanan rekabet ve heyecan, bisiklet sporunun tabana yayılması ve yeni nesil sporcuların gelişimi açısından önemli bir örnek oluşturdu.
Yarışların ardından düzenlenen ödül törenlerinde dereceye giren sporcuların madalya ve ödülleri; AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Bülent Özer, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel ile Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik tarafından takdim edildi.
TÜRKİYE KUPASI YOL YARIŞLARI SEZON BOYUNCA DEVAM EDECEK
Hatay'da tamamlanan 6. etap yarışlarının ardından Türkiye Kupası Yol Yarışları serisi, 24-26 Temmuz tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek 7. Etap Puanlı Yol Yarışları ile devam edecek. Sezonun ilerleyen bölümünde ise 6-8 Ağustos'ta Isparta'da gerçekleştirilecek 8. Etap Puanlı Yol Yarışları, 11-13 Eylül'de Alanya'da düzenlenecek 9. Etap yarışları ve 16-18 Ekim'de Malatya'da gerçekleştirilecek 10. Etap yarışları ile sona erecek.
YOL YARIŞLARI SONUÇLARI:
U11 Erkekler
Musap Berat Tozdan - Uğurlu Performans Spor Kulübü
Yiğit Efe İmtek - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü
Mehmet Berat Gök - Çatalhüyük Spor Kulübü
U11 Erkekler Takım Klasmanı
Uğurlu Performans Spor Kulübü
Karatay Belediye Spor Kulübü
U11 Kadınlar
Zeynep Nur Harmancı - Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü
Irmak Ayşe Deniz - Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü
Eda Korkmaz - Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü
U13 Erkekler
Rüzgar Cem Kaval - Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü
Ramazan Uğurlu - Torku Şeker Spor Kulübü
Eray Efe Üzüm - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü
U13 Erkekler Takım Klasmanı
Torku Şeker Spor Kulübü
Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü
Giresun ATA Bisiklet Spor Kulübü
Ege Pedal Spor Kulübü
U15 Kadınlar
Işıl Bade Eryılmaz - Ankara GSM Spor Kulübü
Elif Nihan Yavuz - Giresun Spor Lisesi Spor Kulübü
Gamze Sarı - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü
U15 Kadınlar Takım Klasmanı
BİSVO Spor Kulübü
U15 Erkekler
Mehmet Göktuğ Köse - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü
Hüseyin Emir Solmaz - Selçuklu Belediye Spor Kulübü
Tuna Başbuğ - Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
U15 Erkekler Takım Klasmanı
Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü
Selçuklu Belediye Spor Kulübü
Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü
KRİTERYUM YARIŞLARI SONUÇLARI:
U11 Kadınlar
Irmak Ayşe Deniz - Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü
Zeynep Nur Harmancı - Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü
Eda Korkmaz - Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü
U11 Erkekler
Musap Berat Tozdan - Uğurlu Performans Spor Kulübü
Yiğit Efe İmtek - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü
Hasan Toprak Türkmen - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü
U13 Erkekler
Ramazan Uğurlu - Torku Şeker Spor Kulübü
Doruk Bıçak - Giresun ATA Bisiklet Spor Kulübü
Rüzgar Cem Kaval - Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü
U13 Erkekler Takım Klasmanı
Torku Şeker Spor Kulübü
Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü
Giresun ATA Bisiklet Spor Kulübü
U15 Kadınlar
Işıl Bade Eryılmaz - Ankara GSM Spor Kulübü
Gamze Sarı - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü
Elif Nihan Yavuz - Giresun Spor Lisesi Spor Kulübü
U15 Erkekler
Mustafa Güvercinlik - Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü
Eray Sabancı - Selçuklu Belediye Spor Kulübü
Görkem Acar - Torku Şeker Spor Kulübü