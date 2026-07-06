Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı temmuz ayı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 2-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlandı.

HATAY (İGFA) - Türkiye'nin farklı illerinden gelen 20'den fazla kulüpten 180'nin üzerinde U11, U13 ve U15 sporcusu, üç gün boyunca Türkiye Kupası puanları için mücadele ederek Türk bisikletinin geleceğine dair umut verdi.

Yol ve kriteryum yarışlarında yaşanan rekabet ve heyecan, bisiklet sporunun tabana yayılması ve yeni nesil sporcuların gelişimi açısından önemli bir örnek oluşturdu.

Yarışların ardından düzenlenen ödül törenlerinde dereceye giren sporcuların madalya ve ödülleri; AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Bülent Özer, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel ile Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik tarafından takdim edildi.

TÜRKİYE KUPASI YOL YARIŞLARI SEZON BOYUNCA DEVAM EDECEK

Hatay'da tamamlanan 6. etap yarışlarının ardından Türkiye Kupası Yol Yarışları serisi, 24-26 Temmuz tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek 7. Etap Puanlı Yol Yarışları ile devam edecek. Sezonun ilerleyen bölümünde ise 6-8 Ağustos'ta Isparta'da gerçekleştirilecek 8. Etap Puanlı Yol Yarışları, 11-13 Eylül'de Alanya'da düzenlenecek 9. Etap yarışları ve 16-18 Ekim'de Malatya'da gerçekleştirilecek 10. Etap yarışları ile sona erecek.

YOL YARIŞLARI SONUÇLARI:

U11 Erkekler

Musap Berat Tozdan - Uğurlu Performans Spor Kulübü

Yiğit Efe İmtek - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü

Mehmet Berat Gök - Çatalhüyük Spor Kulübü

U11 Erkekler Takım Klasmanı

Uğurlu Performans Spor Kulübü

Karatay Belediye Spor Kulübü

U11 Kadınlar

Zeynep Nur Harmancı - Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

Irmak Ayşe Deniz - Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü

Eda Korkmaz - Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

U13 Erkekler

Rüzgar Cem Kaval - Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü

Ramazan Uğurlu - Torku Şeker Spor Kulübü

Eray Efe Üzüm - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü

U13 Erkekler Takım Klasmanı

Torku Şeker Spor Kulübü

Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü

Giresun ATA Bisiklet Spor Kulübü

Ege Pedal Spor Kulübü

U15 Kadınlar

Işıl Bade Eryılmaz - Ankara GSM Spor Kulübü

Elif Nihan Yavuz - Giresun Spor Lisesi Spor Kulübü

Gamze Sarı - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü

U15 Kadınlar Takım Klasmanı

BİSVO Spor Kulübü

U15 Erkekler

Mehmet Göktuğ Köse - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü

Hüseyin Emir Solmaz - Selçuklu Belediye Spor Kulübü

Tuna Başbuğ - Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

U15 Erkekler Takım Klasmanı

Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü

Selçuklu Belediye Spor Kulübü

Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü

KRİTERYUM YARIŞLARI SONUÇLARI:

U11 Kadınlar

Irmak Ayşe Deniz - Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü

Zeynep Nur Harmancı - Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

Eda Korkmaz - Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

U11 Erkekler

Musap Berat Tozdan - Uğurlu Performans Spor Kulübü

Yiğit Efe İmtek - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü

Hasan Toprak Türkmen - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü

U13 Erkekler

Ramazan Uğurlu - Torku Şeker Spor Kulübü

Doruk Bıçak - Giresun ATA Bisiklet Spor Kulübü

Rüzgar Cem Kaval - Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü

U13 Erkekler Takım Klasmanı

Torku Şeker Spor Kulübü

Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü

Giresun ATA Bisiklet Spor Kulübü

U15 Kadınlar

Işıl Bade Eryılmaz - Ankara GSM Spor Kulübü

Gamze Sarı - Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü

Elif Nihan Yavuz - Giresun Spor Lisesi Spor Kulübü

U15 Erkekler

Mustafa Güvercinlik - Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

Eray Sabancı - Selçuklu Belediye Spor Kulübü

Görkem Acar - Torku Şeker Spor Kulübü