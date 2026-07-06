Türkiye'nin en köklü ve prestijli açık deniz yat yarışlarından biri olan, yelkenciler arasında 'Güney Yarışı' olarak bilinen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 55. Yıl Yarışı, 11 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan başlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 55. kez düzenlenecek organizasyon, İstanbul'dan Bozcaada ve Çeşme'ye uzanan zorlu rotasında ulusal ve uluslararası ekipleri bir kez daha aynı başlangıç hattında buluşturacak.

İlk kez 1971 yılında düzenlenen Deniz Kuvvetleri Kupası, yarım asrı aşan geçmişiyle Türkiye'nin offshore yelkencilik geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Türk denizcilik kültürünün simge organizasyonlarından biri haline gelen yarış, yıllar boyunca açık deniz yelkenciliğinin gelişimine katkı sağlarken, dayanıklılığı, stratejiyi, ekip ruhunu ve denizcilik kültürünü bir araya getiren eşsiz bir mücadele platformu olmayı sürdürdü.

55. YILDA GÜÇLÜ DESTEK, GÜÇLÜ ORGANİZASYON

TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 55. Yıl Yarışı, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde ve AKPA Chemicals ana sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Organizasyon; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, T.C. İstanbul Valiliği, Sarıyer Belediyesi, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, T.C. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Moda Deniz Kulübü, Çeşme Marina ve Setur Marinas'ın destekleriyle hayata geçirilmektedir. Türkiye'nin en prestijli açık deniz yat yarışları arasında gösterilen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 55. Yıl Yarışı, kamu kurumları, yerel yönetimler ve denizcilik dünyasının önde gelen paydaşlarını ortak bir denizcilik vizyonunda buluşturmaktadır.

Bu yıl IRC ve Multihull sınıflarında düzenlenecek organizasyonda katılım 50 tekne ile sınırlandırılırken, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden ekiplerin de yarışa katılması bekleniyor. Uzun mesafeli etapları, değişken rüzgâr koşulları ve stratejik rota yönetimiyle öne çıkan TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 55. Yıl Yarışı, yelkencilerin fiziksel dayanıklılığını ve ekip performansını en üst seviyede test eden yarışlar arasında yer alıyor.

55. yılında da bir yarış olmasının ötesinde Türk denizcilik kültürünü, rekabeti, takım ruhunu ve açık deniz yelkenciliği geleneğini yaşatan önemli bir buluşma noktası olmaya devam eden TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası, 11 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda verilecek startla bir kez daha Boğaz'dan Ege'ye uzanan unutulmaz bir denizcilik hikâyesine sahne olacak.

11-14 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DAN ÇEŞME'YE

Bu yıl TAYK Trofesi'nin 6. ayağı olarak düzenlenecek yarış, yaklaşık 265 deniz millik parkurunda gerçekleştirilecek.