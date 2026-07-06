Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin 21. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası Final Yarışması, en başarılı kaykay sporcularını bir araya getirdi. Sukaypark'ta iki gün süren organizasyon, heyecan dolu mücadelelere ve üst düzey performanslara sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası Final Yarışması'nda kadınlar, erkekler ve U15 kategorilerinde finale kalan sporcular Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele etti.

İki gün boyunca devam eden organizasyonda sporcular, sergiledikleri teknik beceriler, cesur hareketler ve yüksek performanslarıyla izleyicileri etkiledi. Kaykay tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği şampiyona, rekabet dolu anların yanı sıra gençleri spora teşvik eden önemli bir organizasyon olarak da dikkat çekti.

FİNAL YARIŞLARINDA ZİRVE MÜCADELESİ

Kadınlar finalinde Safa Merve Nalcacı 50,60 puanla Türkiye şampiyonu olurken, Hatice Sena Yüce ikinci, Ayşe Şöhret Ünver üçüncü sırada yer aldı. Erkekler finalinde nefes kesen mücadele sonunda Berke Dikişçioğlu 125,31 puanla birinci, Furkan Kaplan ikinci, Emirhan Sarımustafaoğlu üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı. U15 kategorisinde ise Taha Yazıgülü birinciliğe uzanırken, Muhittin Ege Yalçın ikinci, Akın Yılmaz üçüncü oldu.

Sukaypark'ın kaykay branşı için Türkiye'deki en önemli tesislerden biri olduğunu vurgulayan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, Osmangazi Belediyesi'ne desteklerinden dolayı yürekten teşekkür etti. Bursa'da ikinci kez yarış düzenlediklerini belirten Yıldız, 'Türkiye'deki en güzel parklardan birinde yarışmalarımızı yapıyoruz. Sporcularımız da organizasyonların burada olmasını özellikle istiyor. Çünkü yarışma akışı açısından en iyi performanslarını bu parkta sergiliyorlar. Çocuklarımız çok mutlu ve keyifli. Bursa, ülkemizin en güzide şehirlerinden biri. Osmangazi Belediyesi bu parkı kaykay camiasına kazandırdı. Biz de burayı boş bırakmak istemiyoruz.' dedi.

Şampiyonanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Sporcuların ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, çekişmeli yarışlar ve renkli anlarla hafızalarda yer etti.