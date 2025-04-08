CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediye Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mimarı olduğu ‘Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’ne tutuklu bulunduğu Silivri’den mesaj yolladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye TBB ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi”, İstanbul’da toplandı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Türkiye-Almanya dostluk antlaşmasının 101. yılına denk gelen zirvede, ilk olarak İmamoğlu’nun mesajı okundu. İmamoğlu’nun mesajını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün okudu.

Büyük alkış alan mesajında, İmamoğlu, “Dünya, yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde, ülkelerin ve dünyanın geleceğini demokrasinin yanında mı yoksa karşısında mı yer alacakları belirleyecek. Mücadele, halk ile oligarklar; demokrasi ile tek adam rejimleri arasında yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Alman mevkidaşlarına, “Sizlere, Silivri’deki hücremden en sıcak sevgi ve selamlarımı gönderiyorum” sözleriyle seslenen İmamoğlu, “Türkiye’de, başta gençler olmak üzere, her kesimden yurttaşımız demokrasiye, adalete ve milli iradesine sahip çıkmak için sesini yükseltiyor. Tüm dünyada bu sese destek veren birçok ülke ve kent olduğunu görüyor, destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz” diye konuştu.

Zirvede konuşan Berlin, Köln ve Hannover belediye başkanları, iktidar baskılı yargı operasyonuyla tutuklanan İmamoğlu’na destek verdi.

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, “Berlin, İmamoğlu’nun yanında duruyor. İstanbul’da, güçlü bir demokrasi mücadelesi veren insanların yanında duruyor” derken, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ise, “Türkiye’nin olası bir AB üyeliğini göz önünde bulundurarak, ortak değerlere her zaman sahip çıkması gerektiğini düşünürdük. Ancak, bu değerler artık tehlike altına girmiş durumda” ifadelerini kullandı. Hannover’in Türk asıllı Belediye Başkanı Belit Onay da “İnsan hakları ve demokrasiye saygı göstermeyen bir ülkede, vatandaşlarının desteğinin giderek azalacağı aşikardır. Devletin, halkın kullandığı oylara saygı göstermesi gerekiyor. Böyle bir zemin olmadan, demokrasi söz konusu olamaz” diye konuştu.