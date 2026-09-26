Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu oryantal tütün, tütün sektörünün dünyada en önemli küresel buluşmalarından biri olan, tütün sektörünün kalbinin attığı Almanya'daki InterSupply 2026 Fuarı'nda görücüye çıktı.

İZMİR (İGFA) - Tütün ve tütün ürünleri sektörünün dünyada en önemli küresel buluşmalarından biri olan, kalbinin attığı InterSupply 2026 Fuarı, Dortmund/Almanya'da gerçekleşti.

Türkiye'de tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarının çatı kuruluşu Ege Tütün İhracatçıları Birliği (ETİB) InterSupply 2026 Fuarı'nda yerini aldı. Türk tütün sektörünün gücünü ortaya koydu.

InterSupply 2026 Fuarı'nın tütün sektörünün önde gelen üreticilerini ve tedarikçilerini bir araya getiren büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Selim Jimi, fuarda Türkiye'de yetişen oryantal tütün numuneleri sergilediklerini, Türkiye'de tütün sektöründe sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini dile getirdi.

Tütün ve tütün mamulleri ihracatı yüzde 8 arttı

Inter Supply 2026 Fuarı'na katılımlarını, Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin uluslararası tütün sektöründeki görünürlüğünü ve ağını güçlendirme yolundaki kararlılıklarının somut bir göstergesi olarak nitelendiren Jimi, 'Birlik, olarak gelecek yıllarda da bu tür uluslararası platformlarda etkin rol üstlenmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin son 1 yıllık dönemde tütün ve tütün mamulleri ihracatı yüzde 8'lik artışla 1 milyar 31 milyon dolardan 1 milyar 110 milyon dolara ulaştı. Orta vadede 1,5 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak için uluslararası platformlarda daha fazla yer alacağız' şeklinde konuştu.