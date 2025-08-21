Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "ÖğretmenİZ - Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" kapsamında, Türk Telekom iş birliğiyle eğitim camiasına özel iletişim avantajlarının sunulduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla, öğretmenler ve Bakanlık personelinin emeklerine duyulan minneti ifade etmek amacıyla önemli bir adım daha atıldığı belirtildi.

Teknolojik kampanya ile öğretmenler ve Bakanlık personelinin 5 GB'den 50 GB'ye kadar farklı internet paketleri, 500 dakikadan 2000 dakikaya kadar konuşma süresi ve 1000 SMS içeren uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabileceği belirtilirken, tarifelerin aylık 180 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacağı kaydedildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, kampanyadan yararlanacak öğretmenler ve personel, tarifelerini aşım ücreti olmadan kullanılabileceği, internet, dakika veya SMS hakları tükendiğinde ise ek paketlerle hizmetlerini sürdürebileceği bildirildi. Ayrıca tarifeler kapsamında "Tarifem Yurt Dışında" servisi ile 1. bölge ülkelerinde ilk 3 gün ücretsiz kullanım, WhatsApp üzerinden sınırsız mesajlaşma ve dosya gönderimlerinde ücretsiz kullanım, 12 ay Muud üyeliği, e-dergi aboneliği, ArayanıBil servisi gibi avantajlar da sağlanacağı kaydedildi.