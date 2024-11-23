Dubai, son yıllarda Türk yatırımcıların gözde adreslerinden biri haline geldi. 2022’de 608 milyon dolar olan Türk yatırımları, 2023 yılında 3.16 milyar dolara ulaşarak ülkemizi Dubai gayrimenkul piyasasında en çok yatırım yapan ilk 10 ülke arasına soktu. Bu hızlı yükselişin ardında, Dubai’nin vergisiz emlak piyasası, golden visa gibi oturum avantajları ve geleceğe dönük vizyoner projeleri yatıyor.İSTANBUL (İGFA) - Parcel Estates Kurucu ve CEO’su Özden Çimen Dubai’nin sunduğu fırsatlar ve Türk yatırımcıların artan ilgisi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Çimen, “Dubai, Türk yatırımcılar için yalnızca bir yatırım merkezi değil; ekonomik istikrar ve yaşam kalitesi arayışında güvenli bir liman” diyerek, bu benzersiz piyasanın fırsatlarını ve yatırımcılar için sundukları çözümleri anlattı.

Türk yatırımcıların Dubai’ye olan ilgisinin nedenleri, emlak piyasasındaki fırsatlar, golden visa programlarının etkisi ve önümüzdeki yıllara dair öngörüler bu bültende detaylı şekilde ele alınıyor. Dubai, dinamik gayrimenkul piyasası ve yüksek getiri potansiyeliyle yalnızca bugünün değil, geleceğin de en gözde yatırım bölgelerinden biri olmaya devam ediyor.

Dubai’nin emlak piyasası, Türk yatırımcılar için hızla yükselen bir cazibe merkezi haline geldi. 2022’de 608 milyon dolar olan Türk yatırımları, 2023 yılında 3.16 milyar dolara çıkarak Türkiye’yi Dubai’nin en çok yatırım yapan 8. ülkesi konumuna taşıdı. Parcel Estates Kurucu ve CEO’su Özden Çimen, bu hızlı yükselişi ve Dubai’nin Türk yatırımcılar için sunduğu fırsatları anlattı.

“DUBAİ, TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENLİ BİR LİMAN”

Türk yatırımcıların ilgisindeki bu artışı hem Dubai’nin avantajlı yapısına hem de Türkiye’deki ekonomik koşullara bağlayan Çimen, şunları söyledi: “Dubai’nin gelir vergisi olmaması, golden visa gibi oturum izni programlarının kolaylaşması ve turizm alanında dünyanın ilk üç destinasyonu arasında yer alması Türk yatırımcıların ilgisini sürekli artırıyor. Dubai’nin 2040 Vizyonu doğrultusunda yaptığı altyapı yatırımları, istihdam oranlarındaki artış ve yüksek barınma talebi de piyasanın dinamiklerini destekliyor.”