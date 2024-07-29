Türk Kızılay, deprem bölgesinde ekonomik canlanmaya destek olmak için başlattığı Esnaf Destek Programı’nın ikinci fazı kapsamında 3 bin 544 işletme sahibine 97.8 milyon ödeme yaptı. Böylece bu yıl program kapsamında depremzede esnafa yapılan ödeme miktarı yaklaşık 200 milyon liraya ulaştı.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayata geçirdiği Esnaf Destek Programı’nın ikinci aşamasını tamamladı. Depremden en çok etkilenen bölgelerdeki esnafın yaralarını sarmak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapılan bu destekle, toplamda 3 bin 544 işletme sahibine ikinci ödeme dilimi olan 97 milyon 865 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Böylece, program kapsamında 2024 yılında yapılan toplam ödeme miktarı 196 milyon 765 bin TL’ye ulaştı.

Adıyaman’da 550, Gaziantep 215, Hatay’da 1478, Kahramanmaraş’ta 583, Malatya’da 562, Osmaniye’de 156 olmak üzere Esnaf Destek Programı’nın ikinci fazından yararlanan toplam 3 bin 544 işletme sahibi, tesisatçılıktan pastaneciliğe, kuaförlükten terziliğe farklı iş kollarında faaliyet gösteriyor.

Kızılay, deprem bölgesindeki illerde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına destek olmak için başlattığı Esnaf Destek Programı’yla işletme sahiplerinin ekipman, ham madde ve diğer malzemeleri temin ederek yeniden ayağa kalkmasına katkıda bulunuyor. Program, özellikle engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplara öncelik vererek, toplumun her kesiminin ekonomik iyileşme sürecine dahil olmasını amaçlıyor.

Esnaf Destek Programı'nın temel uygunluk kriterleri arasında, işletmenin depremden doğrudan etkilenmiş olması, işletme sahibinin tekrar faaliyet gösterebilecek kapasitede olması, mikro veya küçük ölçekli bir işletme olarak sınıflandırılması ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olması yer alıyor. Programın ikinci fazı kapsamında bu şartları sağlayan tüm esnafa ilk ödemeler geçtiğimiz Haziran ayında yapıldıktan sonra, gerekli belgeleri ibraz eden esnafa planlanan ikinci ödemeler gerçekleştirildi.

6 Şubat depremlerini takiben hayata geçirdiği program kapsamında 2023 yılında 607 esnafa 25 milyon TL destek sağlayan Kızılay, deprem bölgesinde ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve esnafın yeniden iş hayatına dönmesini sağlamak amacıyla çalışmayı sürdürüyor.