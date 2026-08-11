Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. 358,8 milyon liralık Ergenekon Köprülü Kavşak Projesi'nin temeli Turgutlu'da atıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Turgutlu'da hayata geçirdiği önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Ergenekon Mahallesi Köprülü Kavşağı'nda yapım süreci başladı.

Turgutlu'nun uzun süredir beklediği projenin temel atma törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçe belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İZMİR-UŞAK KARAYOLU'NDA KESİNTİSİZ ULAŞIM

İzmir-Uşak Karayolu ile Turgutlu şehir merkezi ve Fatih Caddesi bağlantısında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla battı-çıktı modeliyle tasarlanan proje, tamamlandığında ana arterde kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Proje kapsamında İzmir-Uşak Karayolu alt geçitten devam ederken, şehir merkezi ve Fatih Caddesi bağlantısı üst kotta yer alacak köprü üzerinden sağlanacak.

Toplam 4 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek proje kapsamında 1.214 metre uzunluğunda alt geçit ve 84 metre uzunluğunda köprü inşa edilecek.

Ergenekon Köprülü Kavşağı Projesi yalnızca kavşak düzenlemesiyle sınırlı kalmayacak. Çalışmalar kapsamında yağmursuyu altyapısı da yenilenecek, mevcut iletim hatları yer altına alınacak.

LED aydınlatmalar ve reflektörlü çelik otokorkuluklarla yol güvenliği artırılacak. Alt geçitte ise sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirilecek.

'KENTİMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Temel atma töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ergenekon Köprülü Kavşağı'nın Turgutlu için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, 'Bugün burada yalnızca bir ulaşım projesinin değil, büyüyen, gelişen ve her geçen gün daha da güçlenen Turgutlumuz için çok önemli bir yatırımın temelini atıyoruz. Ergenekon Köprülü Kavşağı Projemizin Turgutlumuza ve Manisamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bir şehrin gelişmesi yalnızca binalarla olmaz; bir şehir yollarıyla, ulaşımıyla, altyapısıyla ve insanların hayatını kolaylaştıran yatırımlarla gelişir. İşte bugün temelini attığımız Ergenekon Köprülü Kavşağı da tam olarak böyle bir yatırımdır' dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Turgutlu'da trafiğin daha akıcı, ulaşımın daha güvenli hale geleceğini ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaşacağını ifade eden Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya, merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına, teknik ekibe, yüklenici firmaya ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut'a teşekkür etti.

'EN BÜYÜK ULAŞIM YATIRIMLARIMIZDAN BİRİ OLACAK'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Turgutlumuzun Ergenekon Kavşağı şimdiden hayırlı olsun' sözleriyle başladığı konuşmasında, projenin hayata geçirilmesinde farklı kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti.

Projenin yalnızca Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin değil, MASKİ, GEDİZ ve AKSA'nın da iş birliği içerisinde yürüttüğü kapsamlı bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, Manisa'da 2024 yılında başlayan değişimin yalnızca yönetim anlayışında değil, belediyecilik hizmetlerinin tamamında kendisini gösterdiğini söyledi.

Başkan Dutlulu, '2024 yılında Manisa Büyükşehir'de bir değişim gerçekleşti. Bu değişim en çok zihniyetteydi. Artık halka dönük, halkın yanında, insanlara tepeden bakmayan bir bakış açısı geldi. Bu bakış açısının ilk etkileri sosyal belediyecilikle başladı. Kent Lokantası'ndan Halk Ekmeğe, sosyal yardımlara kadar her vatandaşa dokunmaya çalışan bir belediyecilik anlayışı vardı' dedi.

Belediyeciliğin yalnızca sosyal hizmetlerden ibaret olmadığını vurgulayan Dutlulu, altyapı ve ulaşım yatırımlarının da aynı anlayışla sürdürüldüğünü belirterek, 'Alt yapıda Ferdi Başkanın çalışmalarını başlatmış olduğu işleri çok şükür somut hale getirmeye başladık' ifadelerini kullandı.

Ergenekon Köprülü Kavşağı'nın Manisa genelindeki ulaşım yatırımlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Dutlulu, 'Bu tek kavşak projemiz olmayacak. Saruhan Kavşağı Projesi, Akhisar'da Ayyıldız Kavşağı Projesi de olacak. Üç projenin toplamı 1 milyarın üzerinde olacak. Bu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu en büyük ulaşım çalışması olacak' diye konuştu.

TEMEL ATILDI, PROGRAM YENİ TÜRKÜ KONSERİYLE SONA ERDİ

Törende konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya çiçek takdim edildi. Takdimin ardından Ergenekon Köprülü Kavşağı Projesi'nin temeli atıldı.

Temel atma töreninin ardından vatandaşlar, Yeni Türkü konseri ile keyifli bir akşam yaşadı.