Aralarında Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren Benderlioğlu’nun da yer aldığı ünlü oyuncular, yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışları nedeniyle azalan stok seviyesine dikkat çekmek üzere kan bağışında bulunarak Türk Kızılay’ın yürüttüğü “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasına destek çağrısı yaptı.



Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kan hizmetleri görevi çerçevesinde 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300’den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, ülkemizin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasını yürütüyor.



2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye’nin kan ihtiyacının yüzde 96’sını karşılamayı başaran Kızılay, yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışına bağlı olarak azalan stok seviyesini artırmak üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ünlü oyuncular Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren & Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla, kan bağışında bulunarak “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasına destek verdi. Ünlü oyuncular, yaz aylarında azalan stoklara ve kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak 18-65 yaş arası sağlıklı her bireye düzenli kan bağışçısı olma çağrısı yaptı.



“Kan vermek çok kolay, bulmak çok zor”

Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulunan oyuncu Didem Balçın, “Kan vermek çok kolay ama kan bulmak gerçekten çok zor. Bunu insan başına gelince daha iyi anlıyor. Benim de böyle bir deneyimim oldu bundan 2-3 sene önce. Ve o zaman öğrendim ki aslında bütün kanlar Kızılay’dan hastanelere yollanıyor. Kızılay’a bağış yapmak işte bu yüzden çok önemli” dedi.



“Teknoloji ne kadar gelişse de kanın tek kaynağı insan”

Oyuncu Altan Gördüm ise “Buraya geldim, çünkü biliyorsunuz teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun kan hâlâ üretilemiyor. Tek kaynağı da insan. Buraya kan bağışında bulunmaya geldim, lütfen siz de ‘Zaten bulunur’ diye düşünmeyin, kan bağışında bulunun” dedi.



“Yaz tatiline çıkmadan yapın”

Emir ve Ceren Benderlioğlu çifti ise “Yaz aylarında kan verme oranları ciddi oranda düşüyor. Bu, pek çok hasta için çok ciddi sorun teşkil ediyor. Haydi sen de en yakınındaki Kızılay Kan Merkezi’ne git ve bağışını yap. Yaz tatiline çıkmadan bunu yapman çok önemli” diye konuştu.

“Üç kişinin hayatını kurtarabilirsiniz”

Oyuncu Murat Aygen de “Yarım litre kan vererek 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Senin sayende bir hayat kurtulabilir. En az bir hayat. Unutma! Biz birbirimize candan bağlıyız” dedi.

Gülsüm Ali

İlker Aksum

Hakan Meriçiler