Kayseri Melikgazi Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan çanta ve kırtasiye seti yardımlarıyla miniklerin yeni dönem heyecanına ortak olunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen destekten faydalanmak isteyen aileler, (0352) 252 13 33 numaralı iletişim merkezinden veya 0530 253 91 91 numaralı whatsapp ihbar hattından başvuru yapabilecek.

Başvurular için son tarih ise 31 Ağustos 2026.

2026-2027 eğitim-öğretim dönemine başlayacak öğrencilere başarılar dileklerinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ' Tüm öğrencilerimiz bizim için son derece kıymetli. Büyük-küçük demeden evlatlarımıza gereken her türlü desteği vermenin gayretindeyiz. Rekor düzeydeki eğitim yatırımlarımız, yaz kurslarımız ve özel etkinliklerimizle her zaman yanlarında olduğumuz gençlerimize yeni dönemde de motivasyon sağlayacak çanta ve kırtasiye seti hediyelerimizi ulaştırıyoruz. Tüm evlatlarımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyorum; Cenab-ı Allah hepsinin geleceğini güzel eylesin.' dedi.