Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde, TÜRKSOY iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni, Lavanta ve Gül Bahçesi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Lavanta ve Gül Bahçesi'nde gerçekleşen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, Türk dünyasının farklı ülkelerinden belediye başkanları ve milletvekilleri, dost ve kardeş ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, federasyon ve hemşehri derneklerinin yöneticileri, şehit aileleri ve gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Bursa Milletvekilimiz Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren programa mesaj göndererek Başkan Özarslan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

'Türk dünyasının emrindeyiz'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programda yaptığı konuşmada Türk birliğinin korunması ve köklü tarihinin nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: 'Tarih bize öğretmiştir ki Türk milleti ne zaman bir ve beraber olduysa dünyaya adalet, nizam ve huzur gelmiştir. Yüce Türk milletinin aziz insanları bizler bu dünya nizamında dava insanlık davasıdır diyen neslin evlatlarıyız. Bizim üzerimizde kendimizi insanlığa hizmet kılan mensubiyet şuurumuz vardır. İşte bu mensubiyet şuurunu gelecek nesillere aktarmak, o güzel Türk dünyasıyla ve o kültür kodlarının etkilediği İslam coğrafyasında o izleri yaşatmak için Keçiören'de Türk dünyası şölenini düzenliyoruz. Bundan sonra da bu ruhu gelecek nesillere aktaracağız. Öyle bir liderimiz, öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki ilmek ilmek 25 yıl boyunca Türk dünyasının her köşesinde, Türklerin kültür kodlarının etkilediği tüm ülkelere öyle bir duruş göstermiş ki o duruşun adı elif gibi dimdik duruştur. İşte bu ismin adı dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler Cumhurbaşkanımıza layık işler yapmaya çalışıyoruz. TÜRKSOY ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ımızın o güzel ekibinde yer alan, geçmişte kendini hep Türk dünyası için, bu güzel ülkenin varlığı için çalışmalar yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Kürşat Zorlu Başkanıma da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şölenimiz Keçiören'imize, Ankara'mıza, Türkiye'mize hayırlara vesile getirsin. Türk dünyasının emrindeyiz. Hamımız da biriz, tümümüz de biriz. Var olsun Türk yurdu. Ne mutlu Türk'üm diyene.'

'Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni Keçiören'imizde kuracağız'

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, şunları ifade etti: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını getirdim. Selam olsun. Keçiören geçmişte, Cumhurbaşkanımızın hizmet siyasetinin, belediyecilikteki o başarısının teşkil edildiği yerlerden biri olmuştur. Keçiören, AK Parti ailemize katılan Mesut Özarslan'ın başkanlığıyla o büyük hizmet anlayışına yeniden kavuşacaktır. Mesut Başkanımla uzun zamandır üzerinde düşündüğüm Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni Ankara'da Keçiören'imizde kurma kararı aldık.'

'Güçlü Türk dünyası bölgemizin barışına ve istikrarına büyük katkı sağlayacaktır'

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli de yapmış olduğu selamlama konuşmasında, 'Bugün binlerce yıllık ortak tarihimizin, aynı kökten beslenen kültürümüzün büyük Türk milletinin birlik ve beraberliğini yeniden hissediyoruz. Türk dünyası ortak dilde, ortak gönülde, ortak kültürde ve ortak gelecekte buluşan büyük bir ailedir. Güçlü Türk dünyası, bölgemizin barışına ve istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Bizleri bugün bir araya getiren Keçiören Belediye Başkanımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.' dedi.

'Bu bilinci gelecek nesillere aktarmak gerek'

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam ise 'Burada sadece Türk dünyasındaki kardeş ülkelerle bir ilişki götürmek adına değil, bizden sonraki nesillere de Türk milletinin büyüklüğünü aktarabilmek adına bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Son çeyrek asırda Türk dünyasına ve Türk milletine, bütün gönül coğrafyamızdaki soydaşlarımıza en gönülden en inanmış biçimde hizmette öncülük eden Recep Tayyip Erdoğan'a buradan bir kez daha selam olsun. Yüce Türk milletinin o gani gönlünü, o yüce gönlünü sadece gönül coğrafyamızda, sadece akraba topluluklarımızda, akraba beldelerimizde değil, dünyada şu çeyrek asırda zulme uğrayan bütün topraklara, bütün beldelere Türk'ün inancını, Türk'ün gönlünü ihraç etmeyi biz Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a bu güzel organizasyon için şükranlarımı huzurlarınızda bir kez daha sunuyorum.' diye konuştu.

Türk dünyasının geçmişinden geleceğine yolculuk

Programda Keçiören Belediyesi tarafından yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanan, Türk dünyasının geçmişten bugüne tarihsel yolculuğunu konu alan belgesel izleyiciyle buluştu. Ardından Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan 'AK Parti'yle Türk Dünyası Yüzyılına Doğru' isimli filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Birlik, beraberlik, kardeşlik mesajı verildi

Programda, katılımcı Türk devletlerinin kültürlerini yansıtan geleneksel halk dansları geceye renk katarken, Türk kültürünün önemli sembollerinden örs ve çekiçle demir dövme geleneği de yaşatıldı. Farklı Türk devletlerinden gelen belediye başkanları ise program kapsamında bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. Açılış seremonisi sonrasında sahne alan Sanatçı Azerin'in şarkıları coşkuyu arttırdı. Azerin'den sonra sahne alan Sanatçı Kıraç ise eğlencenin dozunu doruklara taşıyarak şarkılarını alanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlarla paylaştı.

Türk dünyasının farklı coğrafyalarını Keçiören'de buluşturan şölen, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajıyla sona erdi.