İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle artan yangın risklerine karşı itfaiye teşkilatını yeni nesil teknolojilerle güçlendiriyor. Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında 13,5 milyon Euro'luk yatırımla İzmir İtfaiyesi'ne insansız yangın söndürme robotları, yeni nesil arazözler ve özel müdahale araçları kazandırılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle artan orman yangınları ve afet risklerine karşı itfaiye teşkilatını geleceğin teknolojileriyle buluşturuyor. Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında ayrılan 13,5 milyon Euro bütçeyle İzmir İtfaiyesi filosu baştan sona güçlendiriliyor. Proje kapsamında engebeli arazilerde görev yapabilecek yeni nesil arazözler, dar alan müdahale araçları ve uzaktan kumandayla görev yapacak insansız yangın söndürme robotları hizmete alınacak. Orman yangınlarından endüstriyel tesislere, metro tünellerinden dar sokaklara kadar birçok farklı risk alanında görev yapacak yeni nesil araçlar; uzaktan kumanda teknolojisi, yüksek su kapasitesi ve çok yönlü kullanım özellikleriyle hem itfaiye personelinin güvenliğini artıracak hem de yangınların yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınmasına katkı sağlayacak. Proje kapsamında ilk etapta 10 arazi tipi arazöz teslim alınırken, filoya 2 insansız yangın söndürme robotu ile çok sayıda özel amaçlı itfaiye aracı da kazandırılacak.

Kardeş: Yangının önünde güvenli bölge oluşturacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Planlama Destek Hizmetleri Şube Müdürü Şeref Kardeş, robotik araçların özellikle kırsal ve engebeli alanlarda önemli avantaj sağlayacağını belirterek, 'Ormanlar, Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olsa da yerleşim alanları bizim sorumluluğumuzda. Bu iki alanın iç içe geçtiği sınır bölgelerinde yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemek amacıyla bu araçlara ihtiyaç duyduk. Paletli yapıları sayesinde daha önce müdahale edemediğimiz engebeli ve zorlu kırsal alanlara rahatlıkla ulaşabilecekler' dedi.

Kritik bölgelerde tampon alan oluşturulacak

Yangınla mücadelede yalnızca söndürme süresinin değil, güvenli çalışma alanı oluşturmanın da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kardeş, robotların yangının önünde koruyucu bir hat oluşturacağını belirterek, 'Bu araçların en önemli avantajı sadece yangını söndürmek değil, kritik bölgelerde ıslatma yaparak tampon alan oluşturabilmeleri. Böylece yangının ilerleyişi kontrol altına alınabiliyor. Araçlar alttan ve üstten su püskürterek kendi kendini soğutabiliyor, güvenli şekilde yangının içine ilerleyebiliyor. Hem vatandaşlarımızın hem de personelimizin can güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyoruz' diye konuştu.

Metrodan sanayi tesislerine kadar çok yönlü kullanım

Robotik araçların yalnızca orman yangınlarında değil, birçok farklı afet senaryosunda kullanılabileceğini belirten Kardeş, modüler yapıları sayesinde farklı görevler üstlenebileceklerini ifade etti. Araçların metro hattı ve tünellerdeki ray sistemi üzerinde hareket edebildiğini, endüstriyel tesis yangınlarında köpüklü söndürme yapabildiğini, büyük yangınlarda ise dakikada 7 bin ila 8 bin litre su aktarabildiğini belirten Kardeş, 'Gerektiğinde yanan araçları uzaktan güvenli bölgelere taşıyabilecekler. Söz konusu teknoloji ABD, Avustralya, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra Türkiye'de İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinde de kullanılıyor. Bu teknolojiyi İzmir'e kazandırarak itfaiye teşkilatımızın gücüne güç katacağız' ifadelerini kullandı.

Çoban: 10 arazözün üretim süreci devam ediyor

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürü Melike Çoban ise TEFWER Projesi kapsamında yürütülen satın alma sürecine ilişkin bilgi vererek, 'Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen proje kapsamında İzmir İtfaiyesi için 13,5 milyon Euro bütçe ayrıldı. İlk ihale kapsamında 10 arazi tipi itfaiye arazözünün üretim süreci devam ediyor. Son teslim tarihi olan 1 Kasım itibarıyla araçlarımızı teslim alarak İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın hizmetine sunacağız. Projenin ikinci ihale paketinde ise İzmir İtfaiyesi'nin müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracak yeni araçlar alacağız. Bu kapsamda 2 insansız yangın söndürme robotu, 8 dar alan sepetli bomlu itfaiye aracı, 6 standart itfaiye arazözü ve 8 dar alan itfaiye aracı İzmir Büyükşehir Belediyesi filosuna kazandırılacak. Son yıllarda artan orman yangınlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla filonun güçlendirilmesi çalışmalarına hız verdik. Amacımız, olaylara daha hızlı, daha güvenli ve daha etkin müdahale edebilecek güçlü bir itfaiye teşkilatı oluşturmak' dedi.

Hedef Mart 2028

TEFWER Projesi kapsamındaki araç alımlarının Dünya Bankası ve İller Bankası tarafından belirlenen takvim doğrultusunda Mart 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor. Özel eğitim ve sertifikasyon süreçlerinden geçecek uzman itfaiye personeli tarafından kullanılacak uzaktan kumandalı robotik sistemlerle İzmir İtfaiyesi; orman yangınlarından endüstriyel tesislere, metro tünellerinden dar sokaklara kadar birçok farklı risk alanında daha hızlı, daha güvenli ve daha etkin müdahale kapasitesine sahip olacak. 13,5 milyon Euro tutarındaki yatırımın tamamlanmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkilerine karşı teknolojiyi merkeze alan yeni nesil itfaiyecilik anlayışını güçlendirirken, afetlere müdahale kapasitesini de önemli ölçüde artıracak. Yeni nesil araçlarla desteklenecek İzmir İtfaiyesi, hem personelin güvenliğini üst seviyeye taşıyacak hem de kentin afetlere karşı direncini daha da güçlendirecek