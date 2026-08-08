Trabzon Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kentleşme hedefleri doğrultusunda önemli bir uluslararası adım attı. Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalayan Başkan Ahmet Metin Genç'in öncülüğünde gerçekleştirilen üyelik başvurusunun kabul edilmesiyle Trabzon, 27 ülkeden 10 bin 780'den fazla yerel yönetimin yer aldığı uluslararası iklim ve enerji ağına dahil oldu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kentleşme alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Daha önce hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) doğrultusunda çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, mevcut planın güncellenmesine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (CoM) imzalandı. Ardından gerçekleştirilen resmi üyelik başvurusunun kabul edilmesiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve enerji alanında faaliyet gösteren dünyanın önemli yerel yönetim ağlarından birinin parçası oldu.

İKLİM HEDEFLERİNE ULUSLARARASI TAAHHÜT

CoM üyeliğiyle birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefi doğrultusunda iklim eylemlerini uluslararası ölçekte güçlendirme taahhüdünde bulundu. Bu kapsamda sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, iklim eylemlerini uluslararası standartlar doğrultusunda planlayarak uygulama, izleme ve raporlama süreçlerini daha etkin hale getirecek. Karbon. emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı kentin direnç kapasitesinin artırılması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik yeni politika ve projeler hayata geçirilecek.

DAHA DİRENÇLİ VE YAŞANABİLİR BİR TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, CoM üyeliği sayesinde uluslararası iş birliklerinden, bilgi paylaşımından ve başarılı yerel uygulamalardan daha fazla yararlanmayı hedefliyor. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, çevresel etkilerin azaltılması ve Trabzon'un iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli bir kent haline getirilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kentleşme alanındaki çalışmalarını önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürecek. Hayata geçirilecek projelerle daha sağlıklı, daha dirençli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir Trabzon oluşturulması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakılması hedefleniyor.