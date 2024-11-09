IV. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu ve Türk Dünyası 9. Ödüllü Belgesel Film Gösterimi Özbekistan’ın Taşkent şehrinde gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - IV. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB, üniversiteler, meslek örgütleri ve medya kuruluşları destekleri ile gerçekleştirildi. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyum; Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi - Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü ev sahipliğinde yapıldı. Sempozyuma 8 farklı ülkeden toplam 213 bildiri gönderildi. Çift hakem değerlendirmelerinin ardından 62 çalışma sözlü ve online olarak sunuldu.

Sempozyum program akışına göre;

5 Kasım Salı günü, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi’nde saat 10.00’da başlayan Sempozyumda kayıt sürecinin ardından saat 10.30’da iletişim ve sanat temalı iki farklı oturum gerçekleştirildi. Saat 13.30’da Sempozyum açılışı ve ödüllü film gösterim töreni düzenlendi. Ödül ve plaket takdiminin ardından 15.30’da iki farklı salonda eş zamanlı olarak sempozyum oturumları devam etti.

MENDERES DEMİR’E FAHRİ PROFOSÖRLÜK ÜNVANI TEVCİH EDİLDİ

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu Türk dünyasının birliğine, kültürüne, sanatına ve sinemasına yaptığı hizmetlerinden dolayı Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir’e Fahri Profesörlük Unvanı tevcih etti. Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu Fahri Profesörlük kararı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şerzothan Kudrathoca tarafından düzenlenen törenle Menderes Demir’e verildi.

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir Fahri Profesörlük Unvanı tevcih töreninde yaptığı konuşmasında, “Bu unvan benim için en büyük onurdur. Beni bu onura layık gören Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Serzathan Kudret hocamıza ve Üniversite senatosuna çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu tarafından şahsıma tevcih edilen bu unvan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenleme kurulu, ben ve ailem için büyük bir övünç kaynağıdır. Türk dünyasına olan çalışma isteğimiz azim ve yükümüz kat ve kat artmıştır. Türk dünyası için harcadığımız, harcayacağımız emeklerin helali hoş olsun. Gücümün son demine kadar Türk dünyasının kültürel ve sanatsal birliği için çalışacağım. Milletimiz var olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

ÖZBEKİSTAN SİNEMA AGANTLIĞINDA MUHTEŞEM GÖSTERİM ÖZBEKİSTAN SİNEMA AGENTLİĞİ MÜDÜRÜ ŞUHRAT RIZAYEV ‘E “TÜRK DÜNYASI YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ”

Türk dünyası 9. Film Festivalinin ödüllü filmlerinden “İstiklal İçin İstikbalinden Vazgeçenler j. Albay Mümin” ve “Kaya” filmleri gösterildi.

Gösterim açılışında konuşma yapan Özbekistan Sinema Agentliği Müdürü Şuhrat, “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Türk dünyasına hizmet eden çok kıymetli bir festivaldir. Festival Direktörü Menderes Demir ve ekibini kutluyorum. Şahsıma verilen bu ödülü büyük bir gurur duyarak alıyorum.” diyerek Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülünü tarafına sunan festival düzenleme kuruluna teşekkür etti.

Açılışta konuşan Özbekistan Sinemacılar Birliği Başkanı Matyakup Matçanov, “Bu yıl Jüri üyesi olarak festivalin bir parçasında oldum. Festivalin Ankara’da düzenlenen Gala ve Ödül Töreni programına da katıldım. Çok özgün ve özel bir festival” diyerek emek verenlere teşekkür etti.

Programın son konuşmasını T.C Özbekistan Büyükelçisi Olgan Beker, ”Türkiye Cumhuriyeti olarak Özbekistan’la stratejik bir ilişkimiz var. İki ülke devlet başkanları Sayın Şevkat Mirizoyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ilişkileri çok kıymetlidir. Özbekistan ve Türkiye işbirliği her alanda artarak devam ediyor. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Özbekistan ve Türk dünyasının kültürü için çok önemlidir. Bu tür projeler artarak devam etmelidir. Bu etkinliğe öncülük eden ve destek veren kurumlarınızı ve ekibi kutluyorum” dedi

ÖZBEKİSTAN DEVLET MEDENİYET VE SANAT ENSTİTÜSÜ AKADEMİK VE SANATSAL COŞKU

Türk Dünyası 4. İletişim ve Sanat Sempozyumu ikinci gün çalışmaları Özbekistan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsünde iki ayrı salonda düzenlenerek tamamlandı. Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali ödüllü film gösterimleri Sinema Bölümü öğrencileri ile senaryosu yazılımı, kamera ve ışık teknikleri konularında atölye çalışması gerçekleştirildi.

Ödüllü Filmler gösterimi Özbekistan Sinema Müzesi A1 salonunda gerçekleştirildi. Gösterim açılışın da Özbekistan Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü Rektör Yardımcısı Bahtiyar Yakubov yaptığı konuşmada, “Sempozyum ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali projesinin bir parçası olmak bizim için fevkalade önemli. Öğrencilerimizin Türkiye ve Türk Dünyası sineması ile ve iletişim ve sanatı ile bütünleşmesi büyük arzumuz. Bu yüzden bu önemli projenin bir parçasıyız. Teşekkür ediyorum.“ dedi.

Açılışta bir konuşma yapan Türk İşbirliği Ajansı Özbekistan Temsilcisi Ali Rıza Mantarcı, “TiKA olarak özellikle Türk Dünyası olmak üzere dünyadaki onlarca ülkede faaliyet gösteriyoruz. TİKA Türk dünyası coğrafyasında kültürden sanata, eğitimden sağlığa, tarıma kadar birçok konuda destek vermekteyiz. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde yapılan İletişim ve Sanat Sempozyumu ile Ödüllü Film gösterimleri bizim destek verdiğimiz projelerden biridir. Dokuz yıllık bir çalışma ile Türk Kültürüne hizmet eden TDGF Genel başkanı Menderes Demir’e ve etkinlik düzenleme kurumlarına teşekkür ediyorum.” dedi. Açılış konuşmalarının ardından “Kırgızistan’da yarışmalara katılarak birincilik ödülü kazanan Kaya filmi ile Özbekistan’dan “Surkundarya “ filmi izlendi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, 2024 yılı faaliyet programımızda yer alan Özbekistan programlarının başarıyla tamamladıklarını ifade etti. Sempozyuma ve Film Festivaline gösterilen yoğun ilgiye, desteğe ve tüm paydaşlarına ayrı ayrı şükranlarını ifade eden Demir, Özbekistan’ın misafirperverliğine de teşekkür etti. 2025 yılında Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmasının 10. yılını, Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu’nun ise 5.’sini aynı özveri ile farklı bir Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirileceğini de duyurdu.