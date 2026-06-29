Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15 farklı üniversiteden 34 akademisyenin hazırladığı Trabzon Turizm Master Planı kamuoyuna açıklandı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15 farklı üniversiteden 34 akademisyen tarafından 9 ayda hazırlanan ve kentin 2026-2053 turizm vizyonuna yön verecek olan Trabzon Turizm Master Planı kamuoyuna açıklandı.

Planın tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte Vali Tahir Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

BÜTÜNCÜL BİR ANLAYIŞLA HAZIRLANDI

Planı hazırlayan akademik heyetin başkanı Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu, 'Bu plan birkaç profesörün çalışması değildir. Kamu yöneticilerinin, yerel yöneticilerin, sektör temsilcilerinin, sivil toplumun, yerel halkın ve işletmecilerimizin görüşleri alınarak bütüncül bir yaklaşımla hazırlandı. Öncelikle kapsamlı bir literatür taraması yaptık. Uluslararası ve ulusal turizm hareketlerini inceleyerek Trabzon turizminin ne olduğunu ve ne olmak istediğini belirlemeye çalıştık. İlçe ilçe turizm envanterini çıkarmaya çalıştık. Master planın doğru temeller üzerine oturtulması için arkadaşlarımız tüm ilçeleri bir ay boyunca gezerek turizm varlıklarını yerinde gördü. 6 yurtiçi 4 yurtdışı destinasyonla kıyaslama yaptık. Çalışmaları bitirdikten sonra Trabzon'un uzun dönemli stratejik amacını ortaya koyduk. Bin 300 sayfalık bu planda 32 makro proje yer alıyor. Amacımız; Trabzon'un doğal, kültürel ve tarihi mirasını koruyarak turizmi yılın 12 ayına yayan, yüksek katma değer üreten, yerel halkın refahını artıran ve uluslararası ölçekte rekabet edebilen sürdürülebilir bir destinasyon haline gelmektir' dedi. Yazıcıoğlu, planda yer alan detaylar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.

TRABZON ÖNEMLİ MERKEZLERDEN BİRİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 'Trabzon, birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da Türkiye'nin önemli merkezlerinden bir tanesi. Son yıllarda özellikle pandemiden sonra önemli gelişmeler oldu. Bundan sonra daha sistemli, kurumsal ve hedefleri belli bir şekilde master plan çerçevesinde turizmdeki yolculuğunu başarılı hale getirecektir. Yol haritasını belirleyecek olan master planını inşallah yürürlüğe koyup onun üzerinden Trabzon'da çalışmaları yürüteceğiz. Özellikle Körfez ülkelerinde 'cennetten bir köşe' gibi görülen Trabzon'umuz, bu master plan ile tüm paydaşlarıyla sadece Körfez ülkelerinden değil, dünyanın 181 ülkesinden gelen turist sayısını daha da arttıracaktır' diye konuştu.

HEDEFİMİZ YILDA 14 MİLYON TURİST

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, master planın her işte olduğu gibi turizmde de çok önem arz ettiğini belirterek şunları söyledi: 'Hedefimiz şehrimizin gelişmesi, büyümesi, ekonomik girdilerinin artması ve vatandaşlarımızın hayatının kolaylaşması. Turizm sektörü de şehrimizin en önemli kriterlerinden bir tanesi. Özellikle pandemiden sonra gelişen süreçte şehrimizin en önemli ekonomik alanı turizm sektörü oldu. Turizmin gelişmesi için neler yapılabileceğini bu master plan profesyonel bir şekilde ortaya koymuştur. Turizm anayasamız hazırdır. İnşallah bundan sonra bizlere düşen de bu plana uyarak şehrimizin turizmini geliştirmek ve yıllık 14 milyon turist hedefine ulaşmaktır.'

EV ÖDEVİMİZİ ALDIK, ÇALIŞACAĞIZ

Trabzon Valisi Tahir Şahin, 'Şehrimiz bugün çok kıymetli bir hizmete kavuşuyor. Bu hizmeti şehrimizle buluşturan ve emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz her alanda olduğu gibi turizmde de gelişiyor. Trabzon ekibi olarak turizmden aldığımız payı daha da ileriye taşımak için bir rehberliğe ihtiyacımız vardı, bu rehberlik mekanizmasını master plan olarak oluşturduk. Ev ödevlerimizi aldık, çalışacağız, gayret edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.

BAŞKAN GENÇ MERHUM VALİ KIZILCIK'I UNUTMADI

Turizm master planının büyük bir emekle hazırlandığını belirterek Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu başkanlığındaki akademik heyete teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şöyle konuştu: 'Trabzon'umuz birçok yönüyle öne çıkan çok kıymetli bir şehir. Çok farklı özellikleri ve güzellikleri var. Bu özel ve güzel yönlerimizi son yıllarda gelişen trendimiz olan turizmle hem şehrimizin ekonomisine hem de ülkemizin ekonomisine tahvil etmek istiyoruz. Ciddi bir gayreti ortaya koyuyoruz. Bu vizyon 2009 yıllarında Trabzon'da valilik yapan merhum Recep Kızılcık valimizin inisiyatifi ve iradesiyle başladı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ondan sonra Trabzon'da hep üstüne koymaya çalıştık. Bu süreçte güçlü yönlerimiz kadar zayıf yönlerimiz de çıktı. Bir koordinasyon içerisinde bu işi yapamadık. Çok şükür şu anda geldiğimiz nokta itibariyle iyi bir kazanım elde ettiğimizi düşünüyorum. Master plan hem bakanlığımızın hem DOKA'mızın hem de büyükşehir belediyemizin stratejik planlarıyla da örtüşen bir anlayışla hazırlandı. İleriye doğru bu sistematikte eylem planları da oluşturursak çok daha iyi noktalara şehrimizi de ülkemizi de ulaştırabiliriz.'

ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜRECEĞİZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Güzel bir master plan ortaya çıktı. Bu planın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için Valimizin başkanlığında tüm paydaşları kapsayan İl Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Kurulu oluşturulacak. İşin disiplin ve kurumsallık altında yürütülmesi çok kıymetli. Artık Trabzon'da turizmle ilgili master planın eylem planlarına dönüşmesi aşamasında turizmle ilgili ne karara vereceksek valimizin başkanlığında kararları verip uygulamaya alacağız. Koordinasyon da bu şekilde sağlanmış olacak. İşin uygulayıcıları olarak eylem planlarını yaparak master planı ete kemiğe büründüreceğiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Şehrimize, ülkemize ayrı bir katma değer kazandıracak olmaktan ve günün sonunda bütün Trabzonluları ilgilendiren bir mesele hakkında bir yol haritası oluşmasından dolayı çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, master planımızın hayırlı olmasını diliyorum.' Konuşmaların ardından Başkan Genç ve Milletvekili Adil Karaismailoğlu tarafından, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a hediye takdiminde bulunuldu.