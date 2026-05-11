Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Körfezray Metro Projesi gün geçtikçe hız kazanıyor.

Kocaeli'nin ulaşım altyapısını dönüştürmeyi hedefleyen en kapsamlı kentsel raylı sistem yatırım projesinde yeraltı kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Derince ayağında da ivme kazanan Körfezray Metro Projesi'nin, Derince Millet Bahçesi çalışma sahasına sevk edilen ilk tünel açma makinesi (TBM), mart ayında aktif olarak kazı çalışmalarına başlamıştı. Kısa süre içinde bir TBM'nin daha devreye alınmasıyla birlikte aktif çalışan TBM sayısı toplamda 6'ya yükseldi.

DERİNCE YÖNÜNDE YENİ TBM İLE KAPASİTE GÜÇLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Körfezray Metro Projesi'nin Seka Devlet Hastanesi çalışma sahasında yürütülen kazılarda 4 tünel açma makinesi (TBM) aynı anda görev yapıyor. Böylelikle Derince yönüne 2, Otogar yönüne ise 2 hat olmak üzere çift yönlü bir ilerleme sağlanıyor. Derince Millet Bahçesi'nde ise Tüpraş Petkim İstasyon yönüne doğru hareket eden bir TBM'nin daha faaliyete geçmesi ile birlikte toplam TBM sayısı 6'ya yükseldi. Bu gelişme ile birlikte yeraltı kazılarında çalışmaların önemli ölçüde hız kazanması bekleniyor.

Öte yandan Körfezray Metro Projesi'nin 29,1 kilometrelik ilk etabında yer alan toplam 19 istasyonun 17'sinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu istasyonların büyük bölümünde kapama, fore kazık uygulamaları, dolgu çalışmaları ve zemin etüdü gibi kritik imalatlar eş zamanlı olarak yürütülerek, projenin altyapı hazırlığı güçlü bir şekilde ilerletiliyor. Bu paralel ilerleyiş, sahadaki çalışma süreçlerinin daha kontrollü ve verimli şekilde yönetilmesini de mümkün kılıyor.