Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlere yönelik yeni yönetmelikle tüketici haklarını genişletiyor. Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile cihazların tüm süreçleri kayıt altına alınacak. Düzenleme ile ikinci el cihazlarda 'sıfıra yakın güvenli alışveriş' hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik' baştan sona yenilenerek ikinci el teknoloji pazarında köklü değişiklikler getiriyor. Yeni düzenleme ile birlikte tüketici hakları güçlendirilirken, sektörde şeffaflık ve güvenin artırılması amaçlanıyor.

Yönetmeliğe göre artık hem internetten hem de fiziki mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünler için 14 gün koşulsuz iade hakkı tanınacak. Böylece ikinci el ürün alımı, tüketiciler açısından daha güvenli hale getirilecek.

Düzenleme kapsamında ayrıca Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak. Bu sistemle her cihaz için dijital kimlik oluşturulacak; ürünün hangi işlemlerden geçtiği, hangi parçalarının değiştirildiği ve test süreçleri şeffaf şekilde görülebilecek.

Ödeme süreçlerinde de yeni bir güvence mekanizması getiriliyor. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ödemeler doğrudan yenileme merkezlerinin sistemleri üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketiciler olası sorunlarda kurumsal muhatap bulabilecek.

Ürün kapsamı da genişletiliyor. Mevcutta cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemleri kapsayan sistem, yeni düzenleme ile televizyonları da içerecek. Böylece yüksek maliyetli elektronik ürünlerde tüketici güveninin artırılması hedefleniyor.

Öte yandan yenileme merkezleri için asgari sermaye şartı 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltiliyor. Bu adımla sektörde daha güçlü firmaların faaliyet göstermesi ve daha sağlam garanti yapılarının oluşturulması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni düzenlemenin yalnızca tüketici haklarını genişletmekle kalmayacağı; aynı zamanda elektronik atıkların azaltılmasına, döngüsel ekonominin güçlenmesine ve milyonlarca cihazın yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlaması da bekleniyor.