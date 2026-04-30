Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, yatırımcı ve nitelikli iş gücüne verilen Turkuaz Kart töreninde Türkiye'nin küresel belirsizlikler içinde 'istikrar adası' olmayı sürdüreceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Turkuaz Kart Teslim Töreni kapsamında yatırım ve girişimleriyle Türkiye ekonomisine katkı sunan şirket temsilcileriyle bir araya geldi.

Törende konuşan Bakan Işıkhan, Turkuaz Kart uygulamasının nitelikli iş gücünü ve uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye çekme açısından önemli bir araç olduğunu belirtti. Ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam oluşturan girişimlerin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. Türkiye'nin geleceğe yönelik stratejilerinin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Işıkhan, küresel ölçekte artan krizlere rağmen Türkiye'nin güçlü duruşunu koruduğunu söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, 'Uluslararası krizlerin arttığı ve birçok bölgede çatışmaların yaşandığı bu dönemde Türkiye, istikrar adası olarak öne çıkmaya devam edecek' değerlendirmesinde bulundu.