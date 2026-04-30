Edirne'de Keşan Ziraat Odası danışmanlarının saha incelemelerinde Akçeşme Köyü'ndeki buğday ve arpada hastalık tespit edildi. Uzmanlar, özellikle kök boğaz hastalığına karşı üreticileri uyardı.

Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesi ve çevresinde etkili olan yağışlı hava, tarım arazilerinde hastalık riskini artırdı.

Keşan Ziraat Odası ve tarım danışmanları tarafından Akçeşme Köyü'nde gerçekleştirilen tarla kontrollerinde hububat ürünlerinde önemli hastalıklar tespit edildi.

Yapılan incelemelerde buğdayda septorya (yaprak lekesi) ve kök boğaz hastalığına rastlanırken, arpada ise 'Sarı Cücelik Virüsü' görüldü. Uzmanlar, özellikle kök boğaz hastalığının bu yılki yağışlı koşullar nedeniyle ciddi verim kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Tarım danışmanları tarafından yürütülen sürvey çalışmalarının ardından üreticilere yönelik acil önlem ve mücadele yöntemleri paylaşıldı. Arpada görülen Sarı Cücelik Virüsü için kimyasal bir tedavi bulunmadığı vurgulanırken, kültürel önlemlerin önemine işaret edildi. Bu kapsamda geç ekim yapılması, virüsü taşıyan yaprak bitleriyle etkin mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü ve ekim nöbetine dikkat edilmesi önerildi.

Buğdayda ise yağışların tetiklediği kök boğaz ve septorya hastalıklarına karşı üreticilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Uzmanlar, sık ekimden kaçınılması ve aşırı azotlu gübre kullanımının sınırlandırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca zamanında ve ruhsatlı fungisit uygulamalarının verim kaybını önlemede kritik rol oynadığı vurgulandı.

Yetkililer, çiftçilerin tarlalarını düzenli kontrol etmeleri ve erken müdahale ile olası zararların en aza indirilebileceğini belirtti.