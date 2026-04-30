ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Emniyet birimlerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 94,82 kilogram metamfetamin, 79,1 kilogram skunk ve 66,6 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin tüm birimlerin koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.