Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, spora sağladığı katkı ve sporcuya verdiği destekten dolayı ödüle layık görüldü. Başkan Yalçın’a ödülünü, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi’nde Türkiye Futbol Adamları Derneği Kayseri Şubesi (TÜRFAD) tarafından düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalı Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu.

Spordan siyaset ve iş dünyasına kadar geniş bir yelpazedeki kişilere ödüllerin verildiği törende Vali Çiçek, Başkan Yalçın’ın spora ve sporcuya verdiği desteklerden övgüyle bahsetti.

Başkan Yalçın’ın 500 civarı sporcusu bulunan Talas Sporcu Fabrikası ile ERVA spor okullarına sağladığı destekleri anlatan Vali Çiçek, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın her alanda olduğu gibi sporda da iyi bir eğitim alarak zararlı alışkanlıklardan kurtulmasını sağlayan Mustafa Yalçın başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın da “Talas Belediyesi olarak spora sağladığımız katkılardan dolayı bizi ödüle layık gören spor adamlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Vali Çiçek, Başkan Yalçın’a teşekkür belgesinin yanı sıra bir de plaket verdi.

Program, diğer ödüllerin sahiplerine verilmesi ve ardından birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ŞAMPİYONLUKLARDA O’NUN İMZASI VAR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, göreve gelir gelmez kurduğu Sporcu Fabrikası ile 5 yılda yaklaşık 10 bin çocuğun sporla tanışmasını sağladı. Futbol, basketbol, güreş, masa tenisi, karate ve tekvando olmak üzere 6 branşta uzman antrenörler nezaretinde verilen eğitimlerle genç yeteneklerin önü açıldı.

Futbolda alt yaş kategorilerinin tamamında (U14, U15, U16, U17 ve U18) Talas Belediyespor Kayseri birincisi oldu. Bunlardan U14 ve U19 takımları Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

TALASGÜCÜNÜ 3. LİG’E ÇIKARDI

Yıllardır Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ancak hedefine ulaşamayan Talasgücü Belediyespor’u şampiyon yaptı. Takımı 3. Lig’e çıkartan Başkan Yalçın, Kayseri’nin yıllar süren hasretini gidererek şehre ikinci bir profesyonel takım kazandırdı.