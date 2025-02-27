Giro d’Italia, Vuelta a Espana ve Tour de France gibi profesyonel bisikletin en büyük yarışlarına renk katan takımlar, bu kez kozlarını 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda paylaşacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye’nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60. yılında tarihi bir yarışa imza atmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya’dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir’de sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto Cycling Team, ve Konya Büyükşehir Belediye Spor 2025 yılında UCI tarafından Continental takım olarak tescil edilmişti. TUR’a milli coşku yaşatacak Türkiye’nin bu üç güzide uluslararası bisiklet takımı profesyonel pelotonda, kendi seyircisi önünde yarışma motivasyonu ile mücadele edecek.

Dünyaca ünlü takımların ve bisikletçilerin pedal çevireceği 60 yıllık yarışa katılacak takımların listesi açıklandı.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na 12 ülkeden 3 World Tour Team, 13 Pro Team, 6 Continental Team olmak üzere 22 takım katılacak.

Uluslararası dev organizasyonu ile 8 gün 8 etapta 5 kıtada, 190 ülkede 13 dilde 610 milyon haneye ulaşan canlı yayınları ile dünya çapında büyük ilgi gören Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na 2025 yılında ABD, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye’den katılacak takımların kadrolarında dünya bisikletinin güçlü isimlerinin yanı sıra genç yıldızlar da yer alacak.

60.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU’NUN UCI KATEGORİLERİNE GÖRE TAKIM LİSTESİ:

UCI kategorilerine göre 3 World, 13 Pro ve 6 Continental Takım, tarihi pelotonda mücadele verecek. Sezon sonu UCI puanına göre takımlar sıralaması;

3 World Tour Takımı:

Alpecin- Deceuninck (Belçika)

Team Picnic PostNL (Hollanda)

XDS Astana Team (Kazakistan)

13 Pro Tour Takımı:

Lotto (Belçika)

Uno-X Mobility (Norveç)

Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)

Equipo Kern Pharma (İspanya)

VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya)

Burgos- Burpellet- BH (İspanya)

Team Polti VisitMalta (İtalya)

Unibet Tietema Rockets (Fransa)

Euskaltel-Euskadi (İspanya)

Solution Tech Vini Fantini (İtalya)

Team Flanders-Baloise (Belçika)

Wagner Bazin WB (Belçika)

Team Novo Nordisk (ABD)

6 Continental Takım:

Terengganu Cycling Team (Malezya)

Mazowsze Serce Polski (Polonya)

China Glory-Mentech Continental Cycling Team (Çin)

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)