Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Germiyan Sokak'ta düzenlenen Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği'ni ziyaret ederek üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, eşi Emine Kahveci ile birlikte Germiyan Sokak'ta gerçekleştirilen Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.

Stantları tek tek gezen Başkan Kahveci, el emeği ürünleri inceleyerek yöresel lezzetleri hazırlayan üreticilerle sohbet etti. Üreticilere emekleri ve Kütahya'nın kültürel mirasını yaşatmaya sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür eden Kahveci, geleneksel el sanatları ile yöresel mutfağın kentin en önemli değerleri arasında yer aldığını vurguladı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Kahveci, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirtti. Kahveci, Kütahya'nın tarihi kimliğini ve yerel üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Ziyaret, üreticiler ile vatandaşları buluştururken Germiyan Sokak'ın kültürel atmosferine de hareketlilik kattı.