Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte sosyal yaşamı güçlendirecek projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Doğu Kışla Parkı'nın 'Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı'na' dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente yeni sosyal yaşam alanları kazandıracak projeleri birer birer hayata geçiriyor. Bu kapsamda İzmit Doğu Kışla Parkı'nın 'Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı'na' dönüşüm süreci hızlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı alanda devam eden çalışmaları inceledi.

Tamamlandığında yalnızca bir park alanı olmanın ötesine geçecek proje; çocuklar, gençler, kadınlar ve ailelerin bir araya gelebileceği, eğitimden sosyal etkinliklere, kültürel faaliyetlerden dinlenme alanlarına kadar birçok ihtiyaca cevap veren çok yönlü bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

BARAÇLI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projedeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Baraçlı'ya Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal, Numan Balaban, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Etüt Projeler Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dağhan Çelebi ve Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İsmail Yıldırım eşlik etti. İnceleme sırasında projenin fiziki ilerleyişi, planlanan sosyal donatılar ve hizmet alanları değerlendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Doğu Kışla Parkı'ndaki incelemeleri sırasında teknik ekipten çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin bilgi aldı. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten yetkililer, tamamlandığında 'Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı'nın İzmit'e önemli bir sosyal yaşam alanı kazandıracağını ifade etti.

SOSYAL YAŞAMIN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İnsanı merkeze alan belediyecilik' anlayışıyla hazırlanan 'Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı Projesi', her yaştan vatandaşın güvenle vakit geçirebileceği, birlikte üretebileceği ve sosyalleşebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Doğu Kışla Parkı'nın mevcut doğal dokusu korunarak geliştirilen projede, aile bütünlüğünü destekleyen sosyal alanlar ön plana çıkıyor. Özellikle çocukların güvenli ortamlarda oyun oynayabileceği alanlar, gençlere yönelik etkinlik mekânları ve kadınların sosyal, kültürel ve kişisel gelişim faaliyetlerine katılabileceği çok amaçlı bölümler projeye değer katacak.