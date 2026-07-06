Denizli Büyükşehir Belediyesi, mobil ikram araçları ve bando takımıyla pazar yerlerine renk katıyor. Vatandaşlara sunulan ikramlar ile bando takımının neşeli ezgileri bir araya gelince, pazar alışverişi keyifli bir sosyal buluşmaya dönüşüyor.

DENZİLİ (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kısa süre önce sayısı 3'e çıkarılan mobil ikram araçları, 19 ilçede hizmet vermeye devam ediyor.

Pazar yerleri, camiler, meydanlar, hastaneler, sanayi siteleri, üniversite kampüsü ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çorba, tavuklu veya nohutlu pilav, ayran, limonata, helva ve su gibi çeşitli ikramlarda bulunan mobil ikram araçları, Denizli'de vatandaşların yüzünü güldüren bir gelenek haline geldi.

Her gün farklı bir ilçe pazar yerinde faaliyetlerini sürdüren mobil ekipler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ile birlikte vatandaşlara sürpriz yapıyor.



PAZAR ALIŞVERİŞİ MÜZİK ŞÖLENİNE DÖNÜŞÜYOR



Pazar yerlerinde alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafı mobil ekipler tarafından sunulan ikramların tadını çıkarırken, bando takımı da seslendirdiği eserlerle bu güzel anlara eşlik ediyor.

Mobil araçlarla yapılan ikram hizmeti hareketli ezgilerle birleşince, pazar alışverişi daha keyifli hale geliyor. Programa katılan vatandaşlar ve pazar esnafı, hem ikram hizmeti hem de müzik sürprizi dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.