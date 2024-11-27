Dijital dünyadaki güçlü konumu ve günde 10 milyon takipçiye ulaşan erişim sayısına sahip GZT, büyük bir adıma imza atmaya hazırlanıyor. GZT, 1 Aralık tarihinden itibaren yeni kurulan televizyon kanalı ile tüm TV mecralarında yayın hayatına başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük dijital markası olmak için yola çıkan GZT, artık yeni bir adım için hazırlıklarını tamamladı.

GZT TV, 1 Aralık tarihinde, Türksat 4A’da 11837 kanal frekansı ile izleyicileri ile buluşmak adına son hazırlıklarını tamamladı.

Merakla takip edilen programlar, yarışmalar, özgün içerikler, GZT’nin sevilen içerikleri ve çok daha fazlasını izleyicisine sunmaya hazırlanan GZT TV, dijital dünyada büyüyen gücünü ekranlara taşıyacak. Herkes için her yerde, diyen GZT TV yetkilileri, yayın dünyasına yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor.

Digitürk, D-Smart, Kablo TV, Turkcell TV+ ve Türk Telekom Tivibu’da konumlanacak GZT TV, eğlencenin gelecek yüzyılını izleyicileriyle buluşturmak için hazır bir şekilde bekliyor.