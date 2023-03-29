Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 100 bin imzaya ulaşarak 14 Mayıs seçimlerinde adaylık hakkını kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte saat 17.00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan İnce ile poz verdi. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, liderler arasındaki görüşmeler de hız kazandı. İmza yarışında 100 bini geçerek seçimlerde yer alacak 4 adaydan biri olmaya hak kazanan ve her fırsatta adaylıktan çekilmeyeceğini Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 17.00'da bir araya geldi.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte saat 17.00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gelerek, kapıda kendisini karşılayan İnce ile kameralara poz verdi. Sonrasında genel merkeze giren ikilinin sonucu merakla beklenen görüşmesi 1 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte saat 17.00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gelerek, kapıda kendisini karşılayan İnce ile kameralara poz verdi. Sonrasında genel merkeze giren ikilinin sonucu merakla beklenen görüşmesi 1 saat sürdü.

Tüm gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki görüşme bitti

KILIÇDAROĞLU'NUN HEYETİNDEKİ İSİMLER

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel eşlik etti.

İNCE, "MÜZAKEREYE AÇIĞIM" DEMİŞTİ

Partisinin cumhurbaşkanı adayı olan ve oyları böleceği yönündeki eleştirilerin hedefinde olan Muharrem İnce, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun. Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım" demişti.

