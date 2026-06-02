VROC™ by Graid Technology, aktif geliştirme, Intel® Xeon® 6 platform desteği ve ücretsiz yükseltmelerle CPU tabanlı NVMe RAID altyapısını güçlendiriyor.

ACCESS Newswire / SUNNYVALE, KALİFORNİYA (İGFA) - SupremeRAID™'in geliştiricisi ve Intel® VROC'un küresel yöneticisi olan Graid Technology, bugün VROC™ by Graid Technology platformunu duyurdu. Yeniden markalanan ve aktif olarak geliştirilen bu platform, 24 aylık yol haritası ile yeni özellikler, genişletilmiş platform desteği ve mevcut ile gelecekteki müşteriler için uzun vadeli yatırım sunmaktadır.

Intel® VROC, dünya genelinde Tier 1 platformlarda kullanılan Intel tabanlı kurumsal sunucular için CPU tabanlı yazılım RAID altyapısı olarak hizmet vermektedir. Graid Technology'nin yönetimi altında ürün, mevcut kurulumlarda herhangi bir kesinti olmaksızın sürdürülebilir bakım aşamasından aktif geliştirme aşamasına geçiş yapmaktadır.

VROC™ by Graid Technology yol haritası şunları içermektedir:

Intel® Xeon® 6 platform desteği — Oak Stream (Diamond Rapids) dahil — mevcut Intel® VROC müşterileri için ücretsiz yükseltmeler ile birlikte

Donanım anahtarlarının UEFI lisanslama ile kaldırılması, tedarik ve yaşam döngüsü yönetiminin sadeleştirilmesi

Tier 1 OEM iş ortakları ile birlikte geliştirilen yeni istemci ve iş istasyonu yetkinlikleri

SupremeRAID™ ile birlikte çalışma desteği, aynı Intel® Xeon® platformunda CPU tabanlı RAID ve GPU hızlandırmalı RAID kullanımına olanak tanıması

Tier 1 OEM iş ortakları Lenovo ve Supermicro, Graid Technology'nin bu alandaki liderliğini desteklemiş ve güncellenen yol haritasına katkı sağlamıştır.

Graid Technology CEO'su Leander Yu, 'VROC™ by Graid Technology, kurumsal müşterilerin yıllardır güvendiği aynı kanıtlanmış temel üzerine inşa edilmiştir. Taahhüdümüz nettir — bu sürekliliği korurken pazarın talep ettiği aktif geliştirme, OEM iş birliği ve yeni nesil Intel® Xeon® platform desteğini sunmak' dedi.

Graid Technology bünyesinde Intel® VROC desteği halihazırda sunulmaktadır. VROC™ by Graid Technology markası ve özellik güncellemeleri, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren OEM ve kanal iş ortakları aracılığıyla devreye alınacaktır.

Daha fazla bilgi için graidtech.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Computex Taipei'de daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz, 2-5 Haziran, Stand R0502.

Graid Technology Hakkında

Graid Technology, dünyanın ilk GPU tabanlı RAID denetleyicisi olan SupremeRAID™'in geliştiricisi ve Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)'un küresel yöneticisidir. Şirket, NVMe depolama performansını ve veri korumasını en üst düzeye çıkaran RAID çözümleri sunarak kurumsal ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapılarını desteklemektedir. Merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan Graid Technology'nin küresel operasyonları ve Ar-Ge faaliyetleri Tayvan'da yürütülmektedir.

Daha fazla bilgi için graidtech.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

https://pr.report/m2ut

KAYNAK: Graid Technology Inc.