Vize'de düzenlenen 'Trakya Nükleer Santral İstemiyoruz' panelinin sonuç bildirgesinde, planlanan projenin çevre, sağlık ve kamu yararı açısından ciddi riskler taşıdığı vurgulandı.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen 'Trakya Nükleer Santral İstemiyoruz' panelinin sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Trakya Platformu, Trakya Kent Konseyleri Birliği ve Trakya Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen panelin ardından açıklamayı Keşan Kent Konseyi yaptı.

Panelde, bilim insanları, hukukçular, yerel yöneticiler ve bölge halkının katılımıyla nükleer santral projesi çok yönlü ele alınırken hazırlanan bildirgede, ortaya konulan bilimsel ve toplumsal veriler doğrultusunda Trakya'da planlanan nükleer santrale yönelik güçlü bir toplumsal karşıtlık olduğu ifade edildi. Yaklaşık 14 bin dönümlük alanda planlanan projenin; kamu yararı, çevre hakkı ve yaşam hakkı ilkeleriyle örtüşmediği belirtilirken, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın sağlıklı çevrede yaşama hakkını güvence altına alan hükümlerine de vurgu yapıldı.

Proje alanının; orman, tarım arazisi ve içme suyu koruma havzası içinde yer aldığına dikkat çekilen bildirgede, bölgenin Istranca Ormanları ve longoz ekosistemleri gibi yüksek ekolojik değere sahip alanlarla doğrudan bağlantılı olduğu kaydedildiği bildiride, ayrıca alanın Longoz Ormanları Milli Parkı'na yakınlığı nedeniyle hassas bir ekosistemi tehdit ettiği ifade edildi. Açıklamada, nükleer santralin özellikle deniz ekosistemi üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açabileceği, balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği ve bölgedeki doğal dengeyi bozabileceği uyarısında bulunuldu. Nükleer kazaların riskinin sıfırlanamayacağına dikkat çekilerek, radyasyonun geniş coğrafyalara yayılabileceği ve insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceği belirtildi.

Enerji politikalarına da değinilen bildirgede, Türkiye'nin mevcut enerji kapasitesinin talebin üzerinde olduğu, bu nedenle nükleer enerjiye kısa vadede zorunlu ihtiyaç bulunmadığı savunuldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha güvenli ve ekonomik alternatifler sunduğu ifade edildi. Sürecin şeffaf yürütülmediği ve yerel paydaşların karar alma mekanizmalarına yeterince dahil edilmediği eleştirisinin de yer aldığı açıklamada, Trakya'nın yalnızca bölgesel değil, geniş bir coğrafya için kritik bir tarım ve su kaynağı olduğu hatırlatıldı.

Sonuç bildirgesinde, nükleer santral projesinin durdurulması, sürecin bilimsel ve katılımcı bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi ve bölgenin doğal varlıklarının daha güçlü koruma statüleriyle güvence altına alınması çağrısı yapıldı. Açıklamada, Trakya halkının yaşam alanlarına yönelik tehditlere karşı durmaya devam edeceği vurgulandı.