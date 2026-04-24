Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlediği Çocuk Şenliği ile büyük bir coşku içinde kutladı. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar; sanat, spor ve eğlence dolu aktivitelerle bayramın tadını çıkardı.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar'daki şenlik kapsamında amfi tiyatroda sahne alan çocuklar, zeybek ve dans gösterileriyle izleyenlerden alkış aldı.

Karabağlar Belediyesi Çocuk Korosu'nun seslendirdiği Atatürk şarkıları ve çağdaş sirk sanatları atölyesinin performansı da beğeniyle izlendi.

Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nafih Butur, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da burada gerçekleştirdiği konuşmada, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çekti. Çocukların gülümsemesinin sadece bir güne değil her güne yayılması gerektiğini vurgulayan Kınay, 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenliği millete armağan ettiği ve çocuklara ithaf ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Atatürk'ü anlamanın sadece sözle mümkün olmadığını belirten Kınay, 'Onu okumak, dinlemek, konuşmak yetmez. Önemli olan ne yaptığımızdır. Atatürk bize yolumuzu çizdi, biz de bu yolu çocuklarımız için attığımız adımlarla sürdürmek zorundayız' dedi.

Çocukların etkinliklerde ortaya koyduğu emeğe dikkat çeken Kınay, onların kültürü, dayanışmayı ve umudu temsil ettiğini söyledi. Karabağlar'da her çocuğun mutlu, özgür ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını ifade eden Kınay, 'Çocuklarımız sadece çocuk olsun; çocukluklarını yaşayabilsinler. Bu bizim en büyük sorumluluğumuzdur' diye konuştu.

Toplumsal dayanışma vurgusu da yapan Kınay, 'Çocuklarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle ve emekçilerimizle birlikte bu ülkenin aydınlık geleceğini yeniden inşa edeceğiz' dedi.

İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nafih Butur ise tüm çocukların bayramını kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Uğur Mumcu Parkı Meydanında etkinlik boyunca düzenlenen interaktif yarışmalar, jonglör ve palyaço gösterileri, pantomim, sihirbaz gösterisi ve mini disko etkinlikleri çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. DJ Emre Kazımoğlu'nun performansı ise alandaki coşkuyu artırdı. Şenlik alanında kurulan şişme oyun parkurları, tırmanma duvarı, dev kaydırak ve top havuzları çocukların yoğun ilgisini gördü. Oyun istasyonları, yüz boyama ve balon katlama etkinlikleriyle renklenen alanda çocuklar gün boyu keyifli vakit geçirdi.