Bursa Devlet Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen 'Bencil Dev' adlı çocuk oyunuyla kutladı. Minik tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği temsil, bayram coşkusunu sahneye taşıdı.

BURSA (İGFA) - Temsil öncesinde çocuk izleyicilere Türk bayrakları dağıtılırken, salonda 23 Nisan'ın renkli ve coşkulu atmosferi yaşandı. Sevgi, paylaşma ve dostluk temalarını eğlenceli bir anlatımla sahneye taşıyan oyun, çocuklara keyifli anlar yaşatırken ailelerden de beğeni topladı.

Oyunun sonunda oyuncular sahneden inerek çocuk seyircilerle bir araya geldi.

Minik izleyicilerin büyük mutluluk yaşadığı buluşmada renkli ve neşeli görüntüler oluştu. Çocukların yoğun ilgisi ve sevinci, bayram coşkusunu daha da anlamlı hale getirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu, çocukların sanatla buluşmasına katkı sunan çalışmalarını sürdürürken, geleceğin sanatsever bireylerini tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

23 Nisan kapsamında gerçekleştirilen bu özel temsil, çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir bayram armağanı oldu.