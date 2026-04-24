ANTALYA (İGFA) - Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK akrobasi timi Konyaaltı Sahili'nde muhteşem bir gösteriye imza attı.

Binlerce Antalyalı da gösteriyi izlemek için ellerinde Türk bayraklarıyla sahile akın etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de gösteriyi Çocuk Başkan Can Toprak Güven ile birlikte izledi.

GÖSTERİYE YOĞUN İLGİ

SOLOTÜRK timinin Konyaaltı semalarında görünmesiyle birlikte muhteşem bir coşku yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün birbirinden zorlu hareketleri izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı.

Pilotun uçak içinden sesini duyan Antalyalılar bu kutlamaya alkışlarla karşılık verdi. Vali Şahin ve Başkan Vekili Özdemir'de ellerinde Türk Bayraklarıyla gösteriyi ilgiyle takip etti.

Pilotların yaptığı ters dönüşler ve ani manevralarda Konyaaltı Sahili'ni dolduran vatandaşlar nefeslerini tuttu. SOLOTÜRK timinin gösterisi büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, gösterinin ardından SOLOTÜRK pilotlarına gösteri uçuşu anısına plaket takdim etti.